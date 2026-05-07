Selección Colombia: ¿Partido de despedida en Bogotá está en riesgo?

La Selección Colombia está a pocos días de iniciar la concentración de cara a la participación en la Copa del Mundo. Como ha sido costumbre, la Federación Colombiana de Fútbol acuerda un partido de despedida del equipo nacional en el país, con el objetivo de compartir tiempo con la afición del conjunto tricolor antes de iniciar la competencia oficial.

Para este 2026 se informó que el duelo de despedida se disputaría el viernes 29 de mayo en el estadio El Campín de Bogotá.

Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer que dicho compromiso estaría en duda, teniendo en cuenta la apretada agenda de eventos que están programado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá con los partidos de Independiente Santa Fe y Millonarios en la Liga BetPlay y en la Copa Conmebol Libertadores y Copa Conmebol Sudamericana, respectivamente.

Adicionalmente, el principal escenario de la capital del país es reservado constantemente para eventos culturares extradeportivo.

Partido de Colombia en Bogotá está confirmado

Teniendo en cuenta la información revelada, se conoció que el partido entre la Selección Colombia y la selección de Costa Rica programado para el viernes 29 de mayo no está en riesgo y su realización está 100% confirmada en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

¿Cuándo inicia la concentración de la Selección Colombia?

A pesar de que no se ha dado a conocer la fecha oficial, en las últimas horas se informó desde el Minnesota United que se ha recibido información de la Selección Colombia, que se planea iniciar la concentración del equipo nacional el 15 de mayo.

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Sin embargo, algunos jugadores del equipo nacional todavía deben cumplir con compromisos con sus clubes, principalmente en Europa.

Es el caso de Luis Fernando Díaz, que tiene programada la final de la Copa de Alemania el 23 de mayo en Berlín.

Un caso similar tiene el delantero Luis Javier Suárez, que disputará la gran final de la Copa de Portugal con Sporting Cp el 24 de mayo.