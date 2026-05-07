UEFA toma decisión con Luis Díaz tras ser eliminado en Champions

Tras la eliminación del Bayern Múnich de Alemania en semifinales de la Uefa Champions League a manos del París Saint-Germain de Francia, el mismo torneo tomó una decisión con el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda.



El guajiro fue figura en la ida, en el estadio Parque de los Príncipes, y en la vuelta también, a pesar de haber marcado gol. El colombiano lo intentó por todos lados, a nivel individual y asociándose con sus compañeros.

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La postura con Lucho

Por esto, la Uefa Champions League tomó la decisión de elegir a la estrella de la Selección Colombia entre el once ideal de la semana en las semifinales de la Liga de Campeones de Europa.

“El extremo colombiano fue una amenaza constante gracias a su capacidad para llevar el balón, liderando esta semana la clasificación de carreras de más de diez metros (siete), y además dio tres pases clave”, escribió el torneo sobre Lucho.

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El otro jugador del Bayern

Solo un compañero más del exjugador del Liverpool de la Premier League de Inglaterra y Porto de Portugal aparece en el once ideal de la semana de la Champions. Se trata de Joshua Kimmich.



“Mantuvo al Bayern en marcha con sus pases, completando más pases (71) que ningún otro jugador esta semana, incluyendo el mayor número de pases que rompieron la línea defensiva en el tercio ofensivo (tres)”, redactó el certamen sobre el teutón.

La elección

Es importante resaltar que el once ideal de cada semana de le Uefa Champions League no se elige a gusto simplemente, pues hay un protocolo establecido que mide el rendimiento de cada futbolista.



“El Equipo de la Semana es seleccionado por el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA, que cuenta con un observador experimentado que sigue cada partido y cuenta con el apoyo de la Unidad de Análisis de Partidos de la UEFA, con sede en Nyon (Suiza), a la hora de realizar sus selecciones”, sentenció la Uefa.



