Copa del Mundo 2026: las siete selecciones que se han quedado sin director técnico

La Copa del Mundo 2026 sigue avanzando con la disputa de los dieciseisavos de final, pero mientras varias selecciones continúan en carrera por el título, otras ya comenzaron a planificar el futuro. Tras sus respectivas eliminaciones, siete federaciones confirmaron la salida de sus entrenadores.

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Los cambios en los banquillos comenzaron una vez finalizaron las participaciones de cada selección en el certamen. En algunos casos, las decisiones llegaron tras no superar la fase de grupos, mientras que otras se produjeron después de caer en los dieciseisavos de final.

Los técnicos que han salido de sus selecciones en el Mundial 2026

Uno de los movimientos más recientes fue el de Ecuador, que puso fin al ciclo del argentino Sebastián Beccacece luego de la eliminación en los dieciseisavos de final, instancia en la que la 'Tri' no logró avanzar a los octavos.

Otro nombre de peso que dejó su cargo fue Ronald Koeman, quien terminó su etapa al frente de Países Bajos tras la eliminación del conjunto europeo en los dieciseisavos de final.

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Entre las selecciones que no lograron superar la fase de grupos también hubo varios cambios. Uruguay dio por finalizado el proceso de Marcelo Bielsa, mientras que Túnez hizo lo propio con Sabri Lamouchi después de despedirse prematuramente del campeonato.

Corea del Sur también inició una nueva etapa tras la salida de Hong Myung-bo, cuyo equipo no consiguió avanzar a las rondas de eliminación directa del Mundial.

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La lista de entrenadores que dejaron sus cargos la completan Steve Clarke, quien cerró su ciclo con Escocia tras la eliminación en la fase de grupos, y Miroslav Koubek, que no continuará al frente de la República Checa luego de la misma instancia.

Con el Mundial 2026 todavía en desarrollo y los dieciseisavos de final en disputa, varias federaciones ya comenzaron la búsqueda de nuevos entrenadores, mientras que otras aguardan por el futuro en este certamen para definir la suerte de los propios.