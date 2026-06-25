Confirmada la sede de Deportivo Pereira para 2026-II

Deportivo Pereira ya tendría definida la sede en la que disputará sus partidos como local durante el segundo semestre de 2026. Tras varios meses lejos de su casa, el conjunto matecaña estaría listo para regresar al estadio Hernán Ramírez Villegas.

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La noticia representa un alivio para el club y sus aficionados, teniendo en cuenta que el escenario deportivo ha estado sometido a trabajos de remodelación que obligaron al equipo a buscar sedes alternas durante buena parte de la temporada.

La confirmación fue entregada por el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, quien aseguró que el estadio estará disponible para el inicio del segundo semestre y que el club podrá volver a jugar en su ciudad.

“Deportivo Pereira queda notificado que tiene habilitado el estadio para el segundo semestre, yo respondo”, manifestó el mandatario durante una rueda de prensa, despejando las dudas que existían sobre la finalización de las obras.

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Durante este periodo de adecuaciones, el conjunto risaraldense tuvo que afrontar una compleja situación logística. Inicialmente jugó sus compromisos como local en el estadio Centenario de Armenia y posteriormente trasladó su operación al estadio Santiago de las Atalayas de Yopal.

La falta de una sede fija terminó convirtiéndose en una dificultad adicional para el equipo, que además perdió la posibilidad de contar regularmente con el respaldo masivo de su afición en las tribunas.

En el plano deportivo, el panorama tampoco fue favorable para los dirigidos por el cuadro matecaña. El equipo quedó eliminado tempranamente de la Liga BetPlay del primer semestre tras una campaña en la que apenas sumó seis puntos en 15 jornadas.

Por esa razón, la institución ya piensa en el segundo semestre como una oportunidad para recomponer el camino. El objetivo principal será mejorar los resultados y tomar distancia de la zona comprometida de la tabla del descenso.

Así las cosas, el regreso al Hernán Ramírez Villegas no solo significa recuperar la casa habitual del Deportivo Pereira, sino también contar con una herramienta importante para intentar cambiar el rumbo deportivo de cara al segundo semestre de 2026.