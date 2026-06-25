Medellín, tras los pasos de un defensa de Santa Fe

Independiente Medellín ya trabaja en la conformación de su plantilla para el segundo semestre de 2026 y uno de los nombres que aparece en carpeta es el de Mateo Puerta, actual jugador de Independiente Santa Fe.

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La información fue revelada por el periodista Felipe Sierra, quien aseguró que el conjunto antioqueño tiene interés en incorporar al lateral derecho de cara a los próximos retos deportivos bajo la dirección técnica de Amaranto Perea.

Precisamente, el nuevo entrenador del DIM habría sido quien sugirió a la dirigencia explorar la posibilidad de contratar al futbolista antioqueño, una posición que busca reforzar para el segundo semestre de la temporada.

Sin embargo, la negociación no parece sencilla. Mateo Puerta tiene contrato vigente con Santa Fe, por lo que Medellín tendría que presentar una oferta formal para intentar convencer al conjunto cardenal de desprenderse de uno de sus jugadores.

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El defensor llegó a Bogotá a comienzos de 2026 procedente de Águilas Doradas. Su proceso de adaptación no fue el más sencillo, ya que venía de atravesar varios problemas físicos que afectaron su continuidad en temporadas anteriores.

Además de las lesiones, el jugador necesitó tiempo para acomodarse a la dinámica del club y a la ciudad. No obstante, con el paso de las semanas logró ganarse un espacio importante dentro de la plantilla y terminó el semestre como una de las alternativas habituales en la formación titular.

Balance de Mateo Puerta en Santa Fe

Durante la primera parte de la temporada, Puerta disputó ocho partidos con la camiseta de Santa Fe, dejando buenas sensaciones en el tramo final del campeonato y consolidándose como una opción confiable para el cuerpo técnico.

Por ahora, todo apunta a que Medellín intentará avanzar en las conversaciones. Sin embargo, desde el entorno del mercado consideran poco probable que Santa Fe acepte negociar fácilmente la salida de un futbolista que apenas llegó este año y que todavía tiene margen de crecimiento dentro de la institución.