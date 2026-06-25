Dimayor publicó programación de las 19 fechas de la Liga BetPlay 2026-II

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), hace varios instantes, anunció, a través de sus plataformas digitales, la programación de cada una de las fechas del todos contra todos de la liga colombiana del segundo semestre del año.



Junior de Barranquilla, como bien se sabe, es el vigente campeón de la Liga. El equipo que es dirigido por el uruguayo Alfredo Arias tendrá la tarea de defender el tan anhelado trofeo.

¿Qué clubes están obligados a pelear el trofeo?

Son varios los clubes que están más que llamados a pelear por el título. Algunos de ellos son Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios FC, Deportivo Independiente Medellín, Independiente Santa Fe y otros más.



“La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar la programación de la Fase l —Todos Contra Todos— de la #LigaBetPlayDIMAYOR ll-2026”, indicó la Dimayor.

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El 24 de julio empieza la Liga

La primera jornada de la liga colombiana del segundo semestre del año empezará el día viernes 24 de julio. El Llaneros FC vs. Deportivo Pereira es el partido que abrirá el certamen.



El todos contra todos de la liga colombiana terminará el domingo 8 de noviembre. Todos los partidos de la jornada número 19 se llevarán a cabo a la misma hora. La estipulada es 3:30 p. m. A través de la siguiente publicación se podrá ver la programación de cada una de las fechas:

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Así se jugará la primera fecha

Viernes 24 de julio: Llaneros FC vs. Deportivo Pereira - Deportivo Cali vs. Jaguares de Córdoba.



Sábado 25 de julio: Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla - Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional de Medellín - Deportivo Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto - Millonarios FC vs. Atlético Bucaramanga.



Domingo 26 de julio: Internacional de Bogotá vs. América de Cali - Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe de Bogotá - Alianza FC de Valledupar vs. Fortaleza - Once Caldas de Manizales vs. Cúcuta Deportivo.









