Confirmada la titular de Argentina para enfrentar a Argelia

La Selección Argentina comenzará este martes 16 de junio la defensa del título mundial cuando enfrente a Argelia por la primera fecha del grupo J de la Copa del Mundo 2026, en un compromiso que genera gran expectativa por el estreno del vigente campeón.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a esta cita respaldado por los resultados obtenidos en los últimos años, pues además de conquistar el Mundial de Catar 2022, también se coronó campeón de la Copa América y lideró con autoridad las eliminatorias sudamericanas.

Sin embargo, no todo es tranquilidad en el campamento albiceleste. Varias piezas importantes del plantel han llegado con molestias físicas o con poco ritmo competitivo, situación que ha obligado al cuerpo técnico a evaluar distintas alternativas para el debut.

Por esa razón, Scaloni modificó algunos aspectos tácticos. Entre las opciones aparece una línea de cinco defensores, aunque también se mantiene la posibilidad de conservar el tradicional esquema 4-3-3 que tantas alegrías le ha dado a la Albiceleste.

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Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández serán encargados de manejar los tiempos del equipo y respaldar a Lionel Messi en la generación de juego.

En ataque, Lautaro Martínez ocupará la posición de centrodelantero. El atacante del Inter llega respaldado por una destacada temporada y por su buen rendimiento en los compromisos preparatorios previos al Mundial.

Alineación titular de Argentina contra Argelia

Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

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Del otro lado estará una Argelia que no quiere ser un simple espectador en el grupo J. El conjunto africano llega con un balance positivo bajo la dirección técnica de Vladimir Petkovic y buscará dar la sorpresa, tal como ocurrió con Arabia Saudita frente a Argentina en el arranque del Mundial de 2022.

Argentina vs Argelia por Canal RCN

El partido entre Argentina y Argelia de este martes 16 de junio se disputará desde las 8:00 p. m. (hora colombiana) y tendrá transmisión por la señal principal de Canal RCN y su canal de YouTube; además, DeportesRCN.com llevará todas las emociones del duelo.