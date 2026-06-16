JuanFer Quintero superaría a leyendas de Selección Colombia: el récord que lograría en el Mundial

Queda un día para que la Selección Colombia debute en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México con el apoyo de los aficionados en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca) contra su similar de Uzbekistán. Un rival del que se tiene poco conocimiento y que afrontará su primera cita orbital.

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Por su parte, Colombia disputará su séptima Copa del Mundo y jugadores como James Rodríguez, David Ospina y Juan Fernando Quintero tendrán la oportunidad de igualar a Carlos Valderrama, Freddy Rincón y Faryd Mondragón que jugaron tres ediciones del Mundial.

Juan Fernando Quintero podría hacer más historia en caso de jugar en Estados Unidos, Canadá y México. De hecho, en caso de anotar un gol, podría superar a las leyendas de antes con una estadística que solo él podría romper.

JUAN FERNANDO QUINTERO SERÍA EL PRIMER COLOMBIANO EN MARCAR EN TRES MUNDIALES

Colombia regresó a una Copa del Mundo después de una ausencia de ocho años sin poder figurar en un certamen orbital. En 2014 llegaron a cuartos de final, en 2018 clasificaron a octavos de final y ahora esperan llegar más lejos para apostarle a un título que viene escaseando.

Para este Mundial, Juan Fernando Quintero disputará su tercer Mundial, al igual que James Rodríguez y David Ospina. El volante antioqueño es el único de los mencionados que podría marcar un gol en tres ediciones diferentes de las copas mundiales.

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En Brasil 2014, Juan Fernando Quintero marcó un gol en la victoria ante Costa de Marfil, al igual que James Rodríguez. Cuatro años más tarde, en Rusia, el volante que actualmente está en River Plate anotó en la derrota frente a Japón con un golazo de tiro libre.

Ahora, el mediocampista puede extender su historia en los mundiales y superar a referentes de la Selección Colombia como el único jugador colombiano en anotar en tres certámenes orbitales diferentes. JuanFer tendrá la posibilidad de hacerlo frente a Uzbekistán en el primer juego de la Copa del Mundo.

ALINEACIÓN PROBABLE DE COLOMBIA VS UZBEKISTÁN

Seguramente, Juan Fernando Quintero no será titular y Néstor Lorenzo saldrá con James Rodríguez como el volante de creación, mientras que el antioqueño deberá esperar su lugar en el complemento. James, que también juega su tercer Mundial solo marcó en el de 2014 y en 2018 no tuvo el privilegio de anotar.

David Ospina, por su parte, no sería inicialista, y habría que esperar cuándo podría actuar en la fase de grupos para disputar su tercera Copa del Mundo. Bajo ese panorama, la alineación se mantendría, las únicas dudas pasan por Richard Ríos o Gustavo Puerta y en la delantera con Jhon Córdoba o Luis Javier Suárez.

En ese orden de ideas, esta sería la nómina para enfrentar a Uzbekistán: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta/Richard Ríos; James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz; Luis Suárez/Jhon Córdoba.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.