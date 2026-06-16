Confirmado el primer retiro de una leyenda después del Mundial

En medio de la celebración por la Copa Mundial, se ha dado a conocer un desalentador hecho que involucra a una de las principales estrellas que ha participado en varias ediciones de esta competencia y que ha militado en grandes ligas.

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El protagonista de esta desalentadora noticia sería el arquero mexicano, Guillermo “Memo” Ochoa, quien anunció que pondría fin a su carrera profesional una vez concluya la participación de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026, cerrando así una trayectoria de más de dos décadas que lo convirtió en uno de los futbolistas más emblemáticos en la historia del balompié mexicano.

Memo Ochoa ya no le ve sentido al fútbol después del Mundial

A sus 40 años, Ochoa se convirtió en uno de los jugadores más veteranos en la competencia y confirmó que el torneo organizado por México, Estados Unidos y Canadá podría llegar a ser el último de su carrera.

El guardameta señaló que gran parte de su motivación para mantenerse en activo ha sido representar a la Selección Mexicana, por lo que considera que, una vez terminada esa etapa, no encuentra razones para continuar jugando.

La despedida de Ochoa llega en un momento histórico. El portero alcanzó la cifra de seis Copas del Mundo en su carrera, un registro reservado para un grupo muy reducido de futbolistas a nivel internacional. Su vínculo con la selección comenzó en Alemania 2006 y se extendió durante dos décadas, convirtiéndose en referente de varias generaciones de aficionados.

Aunque en el Mundial de 2026 no inició como titular, su presencia dentro del plantel ha sido valorada por su experiencia y liderazgo. El entrenador mexicano ha destacado el papel del veterano arquero como guía para las nuevas generaciones, especialmente para los guardametas que buscan consolidarse como el relevo en el arco nacional.

Los mundiales del Memo Ochoa con México

La carrera de Ochoa quedó marcada por actuaciones memorables en los mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Sus intervenciones frente a selecciones como Brasil, Alemania y Polonia lo colocaron entre los porteros más destacados de las Copas del Mundo. Además de su trayectoria internacional, conquistó títulos con la Selección Mexicana, entre ellos varias Copas Oro de la Concacaf, y desarrolló una extensa carrera en clubes de México y Europa.