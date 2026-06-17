Nacional presentó oficialmente su primera contratación para el 2026-II

Atlético Nacional es de los equipos que comenzaron de manera anticipada con su respectiva reestructuración debido a los malos resultados que se obtuvieron en el semestre de apertura y que los dejó con las manos vacías en cuanto a títulos.

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El 'verde paisa' tomó medidas con su cuerpo técnico, habiendo dado por confirmada la decisión de no continuar con Diego Arias como director técnico, pero también se hizo oficial la salida de Gustavo Franco, director deportivo, aunque para él ya se habría encontrado un reemplazo de élite como lo es Víctor Marulanda.

Nacional contrató a un histórico referente como gerente deportivo

Sebastián Arango, presidente de la institución antioqueña, quiere volver a conectar con sus hinchas a través de grandes logros y nuevos títulos, por lo que ha venido tomando drásticas decisiones junto con el resto de la mesa directiva.

Dentro de los principales movimientos que estaría llevando Arango estaría la posible contratación de Reinaldo Rueda como director técnico, un viejo conocido del club que ya conoce su grandeza y lo que es quedar campeón.

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Mientras se terminan de ultimar detalles con respecto a la apersona que asumirá el cargo de director técnico, se llevó a cabo otra contratación que era de suma importancia, la de Víctor Marulanda, quien se desempeñará como nuevo director deportivo.

El empresario de 55 años es un viejo conocido del equipo, ya que jugó en la década de los 90 y es múltiple campeón, por lo que conoce la importancia de ganar títulos y por lo cual fue contratado, para que contribuya con los objetivos trazados y ayude a fortalecer la estructura deportiva.

¿Quién es Víctor Marulanda?

Víctor Hugo Marulanda es un viejo conocido de la institución 'verdolaga', un ex defensor que logró conquistar 5 títulos defendiendo la camiseta de Nacional entre 1991 y 1998, incluyendo dos campeonatos internacionales.

Luego de su paso como futbolista, en 2011 ocupó el cargo de Gerente de Gestión y Desarrollo de Atlético Nacional, hasta su renuncia en 2018.

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Alexis Rodríguez, periodista de Win Sports afirmó que, “el pasado 4/Junio les dije que el Brasileirao (Coritiba) era su destino si no llegaba una mejor oferta... Pues llegó: "Hay una mejor oferta", el destino de TATAY cambia y su rumbo hoy es la Liga MX”.

Sin revelar realmente el millonario negocio que puede cambiar el rumbo del futuro de ‘Tatay’, México se adelantó y mejoró la oferta que, en principio había llegado por parte de Coritiba de Brasil. La prensa mexicana afirmó que Necaxa sería el equipo de Juan Pablo para este segundo semestre del 2026.