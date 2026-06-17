Cristiano Ronaldo envió mensaje a Colombia tras decepcionante debut en el Mundial

La Selección de Portugal inició su participación en el Mundial de 2026 con un resultado inesperado, ya que no pudieron pasar del empate 1-1 frente a la República Democrática del Congo en la primera jornada de la fase de grupos.

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Este marcador dejó una sensación de frustración entre los miles de aficionados que estuvieron en el escenario deportivo, el cuerpo técnico, pero especialmente en su máxima figura, Cristiano Ronaldo, quien terminó el compromiso visiblemente decepcionado por el desenlace del encuentro y un par de horas después se reportó con un contundente mensaje.

Cristiano Ronaldo no se guardó nada tras el penoso debut del Mundial

Portugal llegaba al partido como amplio favorito gracias a la plantilla de jugadores que está repleta de talento y experiencia internacional, en donde brillan los nombres de Diogo Costa, Bernardo Silva, Pedro Neto y el propio Cristiano Ronaldo.

Los europeos eran señalados como candidatos para quedarse con los tres puntos ante una selección africana que disputaba uno de los compromisos más importantes de su historia. Sin embargo, sobre el terreno de juego las diferencias fueron mucho menores de lo esperado.

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El partido se abrió con un gol tempranero de Joao Neves sobre el minuto 6, lo que parecía encaminar a Portugal hacia una victoria tranquila. Sin embargo, Congo respondió con valentía y encontró la igualdad en el tiempo de adición, sobre el 45+5, gracias a Yoane Wissa.

El encuentro finalizó empatado, con repartición de puntos para cada uno y la imagen de Cristiano Ronaldo al término del encuentro resumió el sentimiento del equipo. El delantero, que disputa uno de los últimos grandes torneos de su extraordinaria carrera, abandonó el campo con evidente decepción tras no poder conducir a su selección hacia el triunfo y a través de sus redes sociales pidió perdón, pero también envió un mensaje de aliento.

Próximo partido de Cristiano Ronaldo con Portugal

Cristiano Ronaldo volverá a la acción con Portugal el próximo 23 de junio, cuando la selección lusa enfrente a Uzbekistán en la segunda jornada del Grupo K del Mundial de 2026. El encuentro se disputará nuevamente en Houston y será clave para las aspiraciones portuguesas de avanzar a la siguiente ronda, luego del inesperado empate 1-1 ante la República Democrática del Congo.

¿Cuándo será el partido de Cristiano Ronaldo vs Colombia?

El esperado duelo entre Cristiano Ronaldo y Colombia se disputará el 27 de junio de 2026, en la tercera y última jornada del Grupo K del Mundial. El encuentro se jugará en el Miami Stadium (Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida) y está programado para las 6:30 p. m. hora de Colombia (7:30 p. m. hora local).