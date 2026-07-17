Confirmado el canal que transmitirá el Nacional vs. Deportivo Táchira

Este viernes 17 de julio, Atlético Nacional de Medellín se va a ver las caras con Deportivo Táchira de Venezuela por un compromiso amistoso de cara a lo que será el inicio de la competencia oficial.

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Hora del cotejo

El cotejo comenzará a las 7:00 p. m., hora colombiana, y se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot. Hasta este momento, de acuerdo con lo mencionado en el programa Clásico Paisa, se han vendido alrededor de 12 mil boletas.



Cabe mencionar que el dinero recaudado será a beneficio de las familias afectadas por el lamentable terremoto que se presentó en los últimos días en territorio venezolano. Los hinchas verdolagas apoyan esta causa.

Palabras de Recoba

“Estamos acá por una invitación de Nacional con un gesto muy noble para aportar a lo que pasó en Venezuela. Nacional es un equipo muy grande, nos hace bien venir a jugar acá”, dijo sobre el partido el uruguayo Álvaro Recoba, director técnico del Deportivo Táchira.

El compromiso se podrá ver en vivo a través de la señal de Win Sports, Win+Fútbol y Win Play, solo para Colombia. Los hinchas de la escuadra verdolaga en diferentes partes del país, entonces, podrán ver en acción a su equipo.

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Lucas se pronunció

De cara al cotejo, Lucas Fidolo González Vélez​, entrenador de Atlético Nacional, también se pronunció. “Mañana vamos a evaluar, un equipo va a jugar un tiempo y después otro, lo mismo en Copa, un equipo jugará y en el debut en Liga jugará otro y eso nos dará ideas para saber cuál es el mejor once”, dijo.



Los hinchas del conjunto verde y blanco esperan ver una muy buena versión del equipo. Nacional está llamado a pelear por la estrella de fin de año y a clasificar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.