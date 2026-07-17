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Dimayor oficializa cambio de horario del Chicó vs. Nacional: esta es la razón

La Dimayor se pronunció a través de sus diferentes canales digitales.
Carlos Cañas
Dimayor anuncia cambio.
Dimayor anuncia cambio. // COLPRENSA

Cada vez falta menos para lo que será el inicio de la liga colombiana del segundo semestre del año. Los diferentes equipos de la primera división del FPC ultiman detalles para arrancar la competencia oficial de la mejor manera posible.

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Uno de los clubes que trabaja fuertemente en pretemporada es Atlético Nacional de Medellín, que ahora es dirigido por Lucas Fidolo González Vélez​. Los hinchas del club sueñan con la estrella de fin de año.

El conjunto verde y blanco debutará en la liga el día sábado 25 de julio. Atlético Nacional se va a enfrentar, en condición de visitante, con Boyacá Chicó. El duelo estaba estipulado para jugarse a partir de las 2:00 p. m., hora colombiana.

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Cambio de horario en el Chicó vs. Nacional

Sin embargo, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), hace apenas unos instantes, anunció que el compromiso no empezará a las 2:00 p. m., sino a las 4:00 p. m., esto debido a la Vuelta de la Juventud.

La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública el cambio de horario del partido Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional, válido por la fecha 1 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2026. El encuentro deportivo se disputará el sábado 25 de julio a las 4:00 p.m.”, informó el ente rector del rentado nacional.

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El motivo del cambio

A pesar de haber requerido a los clubes y las ciudades que albergan el FPC con suficiente tiempo de antelación los cronogramas de compromisos de cualquier índole que pudieran afectar la programación del Fútbol Profesional Colombiano, hasta esta semana la DIMAYOR fue notificada de la carrera Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026, con la cual la Comisión Local de Tunja advirtió de no poder realizar el partido en el horario inicialmente programado”, añadió.

Este es el primer cambio que anuncia la Dimayor, por lo menos, para la primera jornada de la liga colombiana del segundo semestre del año. Si otra modificación se llega a presentar, el organismo hará la respectiva notificación.

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