Los tres colombianos que jugarán la final de la Liga MX

El torneo Clausura de la Liga Mx 2026 definió a sus dos finalistas, después de que Cruz Azul y los Pumas de la UNAM derrotaran a Chivas de Guadalajara y a Pachuca, respectivamente, en la ronda semifinal y avanzar a la serie por el título.

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De esta manera, la primera división del fútbol de México tendrá en su gran final la participación de tres futbolistas colombianos.

Cruz Azul con Kevin Mier y Willer Ditta

Cruz Azul, con el portero colombiano Kevin Mier y el defensor central Willer Ditta, buscará su décimo título de primera división.

La máquina cementera llegó a esta instancia, después de ubicarse en la tercera casilla en la fase regular y en la liguilla dejar en el camino a Atlas en cuartos de final y a Chivas de Guadalajara em semifinales.

Por los colombianos, el guardameta Kevin Mier ha tenido participación en ocho partidos, ya que al inicio e la temporada se recuperaba de una lesión.

Mier registra 720 minutos en cancha y recibe 1,1 goles por partido.

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En cuanto a Willer Ditta, el zaguero ha sido indiscutido en Cruz Azul al haber jugado 20 partidos, todos como titular.

Ditta cuenta con 1800 minutos sin goles y con dos asistencias.

Pumas de Efraín Juárez y Álvaro Angulo

Los Pumas de la UNAM parte como máximos favoritos al título al haber dominado con 36 puntos la fase regular.

En la liguilla, los dirigidos por Efraín Juárez, técnico que fue campeón con Atlético Nacional, derrotaron al Club América en cuartos de final y a Pachuca en semifinales.

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Los Pumas, entre sus figuras, tienen al lateral izquierdo colombiano Álvaro Angulo.

El zaguero de 28 años es titular indiscutido al haber participado en 20 partidos, como titular.

Angulo cuenta con 1745 minutos en cancha con tres goles en la temporada.