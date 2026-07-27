Confirmado el nuevo equipo del Chicharito Hernández

Javier 'Chicharito' Hernández ya tiene nuevo equipo. El delantero mexicano de 38 años fue anunciado este lunes como nuevo jugador del Atlético Dallas, club que competirá en la USL Championship, la segunda categoría del fútbol de Estados Unidos.

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El máximo goleador en la historia de la selección mexicana firmará un contrato por dos temporadas, con opción de extender el vínculo por un año más, según confirmó la institución a través de un comunicado oficial.

Hernández se encontraba sin equipo desde finales de 2025, cuando terminó su etapa con Guadalajara. Durante el pasado Mundial de 2026 trabajó como comentarista deportivo antes de definir su futuro profesional.

Lo que dijo Chicharito al llegar a Dallas

En sus primeras declaraciones, el atacante aseguró que llega con la intención de aportar al crecimiento del nuevo proyecto. "No vine aquí simplemente para terminar mi carrera. Vine para ayudar a construir el futuro del fútbol americano en Dallas", afirmó.

El experimentado delantero también expresó su deseo de contribuir al desarrollo del club y de las nuevas generaciones de futbolistas en la región. "Quiero contribuir a crear una cultura ganadora, inspirar a los jóvenes jugadores de todo el norte de Texas y brindar a nuestros seguidores un equipo en el que puedan creer desde el principio", señaló.

'Chicharito' se convirtió en el primer fichaje de la historia del Atlético Dallas, franquicia que debutará oficialmente en 2027 y que disputará sus partidos como local en el Cotton Bowl, un estadio con capacidad para más de 91.000 espectadores.

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Chicharito ya había jugado en Estados Unidos

Esta será la segunda experiencia del mexicano en el fútbol estadounidense. Entre 2020 y 2023 defendió la camiseta de Los Angeles Galaxy en la Major League Soccer, antes de regresar a Chivas de Guadalajara.

A lo largo de su carrera, Javier Hernández también vistió las camisetas de Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla. Su incorporación representa uno de los grandes movimientos con los que la USL busca fortalecer la competencia y aumentar su protagonismo en el fútbol de Estados Unidos.