Carlos Bacca jugará en un equipo grande del FPC tras salir de Junior

Carlos Bacca está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Deportivo Cali. El club vallecaucano informó este lunes 27 de julio que alcanzó un principio de acuerdo con el delantero de 39 años para su incorporación.

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¿Qué falta para la llegada de Bacca al Cali?

A través de un comunicado oficial, la institución confirmó que el fichaje aún depende de la presentación y aprobación de los exámenes médicos, la firma de la documentación y los demás trámites administrativos.

Se espera que durante el transcurso de la semana se oficialice la llegada del experimentado atacante, quien recientemente terminó su vínculo con Junior y ahora está listo para afrontar un nuevo reto en el fútbol colombiano.

Todo apuntaba a que Bacca continuaría su carrera en Cúcuta Deportivo. Sin embargo, Deportivo Cali apareció en la negociación y logró alcanzar un acuerdo con el goleador.

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Trayectoria de Carlos Bacca

El cuadro azucarero será el tercer equipo de Carlos Bacca en el fútbol colombiano. Antes vistió las camisetas de Barranquilla FC y Junior, club en el que construyó gran parte de su trayectoria y se convirtió en uno de sus máximos referentes.

A nivel internacional, el delantero también defendió los colores de Minervén de Venezuela, Brujas de Bélgica, Sevilla, Villarreal y Granada de España, además del Milán de Italia.

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Con la Selección Colombia, Bacca disputó dos Copas del Mundo y dos ediciones de la Copa América, consolidándose como uno de los delanteros más importantes del país durante la última década.

Ahora, el experimentado atacante está a un paso de iniciar una nueva etapa con Deportivo Cali, equipo que espera reforzar su frente de ataque con la experiencia y el poder goleador del barranquillero.