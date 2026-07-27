Independiente Rivadavia consiguió reemplazo de Sebastián Villa: extremo colombiano firmará contrato

Sin duda alguna, el fichaje de Sebastián Villa hasta 2029 con Boca Juniors significó una baja sumamente sensible para Independiente Rivadavia. El capitán colombiano fue la gran figura de la Primera División de Argentina, y de la Copa Argentina. Quedaron campeones y clasificaron a la Copa Libertadores por primera ocasión.

Con Sebastián Villa, Independiente Rivadavia logró sellar la clasificación para los octavos de final de la Copa Libertadores de manera anticipada al ser líderes de su respectivo grupo. Enfrentarán a Fluminense en la siguiente ronda en busca de seguir haciendo historia.

Sin embargo, Independiente Rivadavia no se quedó de brazos cruzados y acudió al mercado de fichajes para confirmar al reemplazo del extremo antioqueño. El jugador que va a suplir a Sebastián Villa será otro atacante colombiano que llegará desde el Torneo BetPlay, segunda división de Colombia.

LUIS ÁNGEL DÍAZ SERÁ NUEVO JUGADOR DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA

De acuerdo con información de Uriel Iugt y de Felipe Sierra, Independiente Rivadavia ya llegó a un principio de acuerdo con Envigado para el fichaje del extremo Luis Ángel Díaz. La idea es que el atacante del cuadro envigadeño pueda reemplazar a Sebastián Villa y que en las próximas horas viajará a Mendoza para presentar exámenes médicos y firmar contrato.

Según Uriel Iugt, se ultiman los detalles con Envigado para comprar un porcentaje del pase. En próximas horas, el fichaje de Luis Ángel Díaz se hará oficial en Independiente Rivadavia. Aunque el atacante del club antioqueño es extremo derecho, y normalmente Sebastián Villa estaba en la banda izquierda, Díaz será su reemplazo.

Bajo ese panorama, Envigado guardará un porcentaje para una próxima venta para el futuro. En caso de que Independiente Rivadavia venda a Luis Ángel Díaz, el actual campeón del Torneo BetPlay ganaría una buena suma de dinero.

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En próximas horas, Independiente Rivadavia y Envigado llegarán al acuerdo definitivo para cerrar el fichaje de Luis Ángel Díaz. El extremo oriundo de Apartadó, Antioquia tendría su primera experiencia en el exterior. Toda la carrera la ha hecho en el equipo ‘Naranja’ y ahora jugaría en la Primera División de Argentina.

DEL TORNEO BETPLAY A LA COPA LIBERTADORES: EL PASO DE LUIS DÍAZ DE ENVIGADO A INDEPENDIENTE RIVADAVIA

El fichaje de Luis Ángel Díaz en Independiente Rivadavia sería una evolución en la carrera del extremo derecho. Un mar de sensaciones en Envigado tras el descenso y ahora, el primer paso para intentar el ascenso tras quedar campeón del Torneo BetPlay en el primer semestre del 2026.

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De ese descenso y ese título en el primer semestre, el jugador del Envigado saldría con destino a Argentina, no solo para sumar su primera experiencia afuera de Colombia, sino a pelear por la Copa Libertadores. Con Independiente Rivadavia afrontarán los octavos de final contra Fluminense.

Luis Ángel Díaz también ha hecho proceso en las selecciones Colombia juveniles con el equipo Sub-20. Una buena actuación con Independiente Rivadavia podría hacer que el extremo tenga alguna posibilidad de estar en alguna convocatoria de mayores por el cambio generacional que habrá.