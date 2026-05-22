Confirmado el primer refuerzo de Junior para el semestre de clausura 2026

El semestre de apertura de la temporada 2026 está a punto de llegar a su fin , por lo que se empiezan a determinar a los equipos que llegarán hasta las finales de las competencias que se vienen disputando y en donde justamente está Junior de Barranquilla.

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El equipo comandado por Alfredo Arias consiguió llegar hasta las semifinales de la Liga Betplay, aunque a nivel internacional su nivel fue deplorable, por lo que desde ya se empieza a pensar en la reestructuración de la plantilla y en donde estaría el nombre de Déiber Caicedo.

Déiber Caicedo se recuperó y sería el primer refuerzo de Junior

Junior no pasa por su mejor momento deportivo desde que salió campeón en el cierre de la temporada 2025 y los fichajes que se llevaron a cabo parece que no tuvieron el efecto que esperaban los fanáticos ni el cuerpo técnico.

El conjunto 'tiburón' contó con jugadores como Luis Fernando Muriel, Guillermo Celis, Jannenson Sarmiento, entre otros, pero ninguno pudo realmente llenar el vacío que dejó un importante extremo como lo es Déiber Caicedo.

El delantero de 26 años tuvo dos ciclos con Junior, pero el último de ellos no fue como se esperaba, ya que tras su regreso de la MLS solo disputó 13 partidos y en el último sufrió una grave lesión que lo alejó de lasa canchas desde junio de 2025.

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Caicedo habría sufrido una rotura total del tendón de Aquiles de la pierna izquierda, lo que requirió de cirugía y mucho tiempo de recuperación.

Sin embargo, según se dio a conocer, el extremo ya estaría 100% recuperado y listo para volver a entrenamientos con el resto de sus compañeros para ponerse a punto de cara al cierre de la temporada 2026.

Próximo partido de Junior

El equipo comandado por el estratega uruguayo tendrá la oportunidad de avanzar a una nueva final de la Liga Betplay con el duelo de vuelta contra Independiente Santa Fe.

Este compromiso se llevará a cabo en el Estadio Roberto Meléndez el sábado 23 de mayo en una serie que va empatada 1-1.

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Esto necesita Junior para clasificar a Copa Sudamericana

Tras la tempranera eliminación de la Copa Libertadores, Junior quedó con la posibilidad de avanzar en la tercera casilla del Grupo F hacia la Copa Sudamericana.

El primer paso frente a esta opción era ganar en condición de local ante Sporting Cristal y se consiguió con un marcador de 3-2.

Ahora, para que el equipo de Alfredo Arias pueda llegar a cumplir con este complicado objetivo dependerá de un solo resultado y es ganarle a Palmeiras en condición de visitante.

Sin embargo, el 'tiburón' no depende de sí mismo, ya que también tendrá que esperar a que Cerro Porteño venza a Sporting Cristal en condición de local, en el Estadio La Nueva Olla, el jueves 28 de mayo.