Definida la final del Torneo BetPlay 2026-I

Una jornada atractiva se disputó en el Grupo A con Envigado que recibió la visita del Deportes Quindío. Si los envigadeños sumaban de a tres, sellaban la clasificación para esa final. Por su parte, a los quindianos les servían dos escenarios, o ganar en condición de visitante, o empatar.

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Infortunadamente para el Quindío que partía con la ventaja, Envigado se quedó con la victoria por la mínima diferencia gracias a un solitario gol de Stiwart Acuña que le permitió llegar a esa final. Los dirigidos por Alberto Suárez tendrán la oportunidad de quedar campeones esperando a su rival que saldría de Real Cartagena o Unión Magdalena.

Sin jugar todavía, Real Cartagena salió favorecido del empate sin goles entre Unión Magdalena y Bogotá FC en el Estadio Armando Maestre Pavajeau de la ciudad de Valledupar. Los cartageneros pueden perder, empatar o ganar y ya celebraron la clasificación para jugar la final.

ASÍ SE DEFINIÓ LA CLASIFICACIÓN DEL REAL CARTAGENA EN EL TORNEO BETPLAY

Antes de afrontar esta sexta fecha del Grupo B en el Torneo BetPlay, Real Cartagena tenía la ventaja en la tabla de clasificación sumando diez unidades. Tanto Unión Magdalena como los cartageneros definían en casa la última jornada con realidades distintas para ambas escuadras.

Unión Magdalena necesitaba sumar de a tres contra Bogotá FC en condición de local. Esa era la única necesidad, pues, si empataban o perdían, el cuadro magdalenense iba a quedar eliminado y Real Cartagena sellaba la clasificación antes de recibir al Barranquilla FC.

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Durante los 90 minutos, Unión Magdalena marcó un gol sobre el final, pero estaba en fuera de lugar y no pudo quedarse con la victoria. Con este empate sin goles en condición de local, los ‘Bananeros’ tendrán que hacer un buen papel en el segundo semestre para aspirar a la clasificación a la final y la posibilidad de ascender.

Real Cartagena celebró sin jugar ante Barranquilla FC para completar la sexta fecha de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay. Los cartageneros quedaron con un punto más que Unión Magdalena que ya no tiene cómo sacar a los ‘Heroicos’ del primer puesto.

CARTAGENA SE ILUSIONA CON EL POSIBLE ASCENSO

Quedar campeón en el primer semestre sería ideal para que Real Cartagena pueda tener cerca la posibilidad de ascender y vencer una mala historia de 14 años en la segunda división en Colombia. La última vez que estuvieron en la máxima categoría fue el 4 de noviembre de 2012 cuando cayeron al Torneo BetPlay tras una derrota ante La Equidad (ahora Internacional de Bogotá).

Desde ese momento, ascender ha sido un obstáculo para Real Cartagena que, tampoco ha logrado clasificar a las finales para estar cada vez más cerca del ascenso a la primera división. Los cartageneros tendrán que ganarle a Envigado para poder estar un paso más cerca en la Liga BetPlay.

¿QUÉ NECESITA CARTAGENA PARA ASCENDER?

La oportunidad de jugar esta final podría darle la mano al Real Cartagena que quiere regresar a la máxima categoría del Fútbol Profesional Colombiano. El elenco cartagenero tendrá una chance grande si supera a Envigado y se corona campeón del primer semestre del Torneo BetPlay.

Si gana el título, los dirigidos por Álvaro Hernández tendrán que quedar campeones en el segundo semestre para ascender de manera automática. Además, tienen otro escenario si no logran revalidar el título en el Torneo BetPlay 2026-II que será por medio de la tabla de la reclasificación.

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En caso de que sean líderes en la tabla de reclasificación y en caso de no quedar campeones en el segundo semestre, ascenderán por ser el mejor equipo del año y por haber ganado el primer semestre.

No obstante, si estas dos cosas no suceden, el haber ganado el título en el primer torneo les podría dar la oportunidad de disputar la Gran Final contra el campeón del segundo semestre y si ganan esa llave ascenderán. Si pierden en la Gran Final se medirán contra el mejor de la reclasificación para definir el ascenso.