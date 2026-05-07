Millonarios: tabla de posiciones del grupo C de Sudamericana tras el 2-4 a Boston River

Millonarios FC sigue vivo en la pelea por avanzar en la Copa Sudamericana 2026 luego de disputarse este jueves 7 de mayo la cuarta jornada del grupo C, una fecha que dejó todo completamente abierto en la lucha por la clasificación.
El conjunto embajador consiguió una valiosa victoria 4-2 frente a Boston River en el estadio Centenario, resultado que le permitió llegar a siete unidades y mantenerse con posibilidades intactas de avanzar de ronda.
Las anotaciones del cuadro bogotano fueron obra de Rodrigo Contreras -quien marcó por duplicado-, además de Leonardo Castro y Beckham David Castro, protagonistas de una noche clave para el equipo dirigido por Fabián Bustos.
Con este resultado, Millonarios alcanzó los siete puntos y quedó tercero del grupo únicamente por diferencia de gol, pues O'Higgins también suma siete unidades pero tiene un mejor balance goleador.
Precisamente, el otro partido de la jornada terminó empatado 0-0 entre O'Higgins y São Paulo en el estadio El Teniente, marcador que dejó parcialmente bien posicionados tanto a chilenos como brasileños.
La tabla del grupo C quedó con Sao Paulo como líder con ocho puntos, seguido por O'Higgins con siete y diferencia de gol de +2, mientras que Millonarios aparece tercero con las mismas siete unidades pero con +1. Boston River, por su parte, quedó eliminado tras seguir sin sumar puntos.
Tabla de posiciones del grupo C de Copa Sudamericana - Fecha 4
1. Sao Paulo, 8 puntos
2. O'Higgins, 7 (+2)
3. Millonarios, 7 (+1)
4. Boston River, 0
Quinta fecha de Millonarios en la Copa Sudamericana
Ahora, el conjunto azul afrontará un partido determinante en la próxima jornada, cuando visite a Sao Paulo en Brasil (martes 19 de mayo a las 7:30 de Colombia), en un duelo que podría marcar el rumbo definitivo de la clasificación en la zona.
En paralelo, Boston River recibirá a O'Higgins en Montevideo (miércoles 20 de mayo a las 5:00 de Colombia), compromiso en el que los chilenos también buscarán sumar para mantenerse en puestos de clasificación de cara a la última fecha.
Formato de la Copa Sudamericana
Cabe recordar que en la Copa Sudamericana únicamente el líder de cada grupo avanza directamente a los octavos de final, mientras que el segundo deberá disputar un playoff contra uno de los equipos que termine tercero en la fase de grupos de la Copa Libertadores.