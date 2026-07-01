Este miércoles 1 de julio, la selección de Inglaterra, en un partido complicado y entretenido de inicio a fin, se impuso 2 goles a 1 ante la República Democrática del Congo. El juego se disputó en el estadio de Atlanta.

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Kane fue figura

El experimentado centro delantero Harry Kane, que juega con el colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda en Bayern Múnich de Alemania, marcó los dos tantos de los británicos.



“Harry Kane no tenía en sus planes tomar un avión de vuelta a Europa. Un delantero como él no podía tampoco no formar parte de la fiesta de estrellas que está siendo esta Copa Mundial de la FIFA 2026. Tardó en aparecer, es verdad, sus compatriotas probablemente hubiesen preferido que el alivio llegase antes, pero el hecho es que llegó. El delantero inglés marcó dos goles en la segunda mitad, suficientes para remontar la ventaja inicial de RD Congo y permitir respirar a todo su país”, reseñó la FIFA tras el cotejo.

Los ingleses remontaron

La República Democrática del Congo empezó ganando el partido al minuto 7, pero después de tanto intentarlo, el combinado europeo se repuso y logró darle vuelta a la historia.



“No dejamos de creer, tuvimos el peor inicio posible, el primer tiro, el primer gol. Después se puso todavía más difícil. Después de la primera pausa de hidratación estábamos arriba; creo que pudieron pitarnos un penalti. Los suplentes entraron, se esforzaron y ganamos. Lo hemos merecido, pero tenemos mucho trabajo que hacer”, manifestó después del choque Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra.

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El rival de Inglaterra

La selección de Inglaterra, de esta manera, sigue firme en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Los hinchas británicos anhelan la obtención del trofeo.



En octavos de final de la máxima fiesta del deporte rey, la selección de Inglaterra se tendrá que ver las caras con su similar de México. Los aztecas dejaron en el camino a Ecuador.