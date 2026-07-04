Confirmado el séptimo cruce de octavos de final del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 ya tiene definido su séptimo cruce de octavos de final. Argentina y Egipto se enfrentarán por un lugar entre los ocho mejores del torneo, luego de superar con dificultades sus respectivas llaves de los dieciseisavos de final.

Lea también Copa del Mundo 2026: partidos de este sábado 4 de julio y cómo VER EN VIVO

Fecha y hora para Argentina vs Egipto

El compromiso se disputará el próximo martes 7 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, a partir de las 11:00 a. m. (hora de Colombia). Allí, la vigente campeona del mundo buscará seguir defendiendo el título frente a una selección egipcia que ha sido una de las revelaciones del campeonato.

Argentina selló su clasificación este viernes tras imponerse 3-2 a Cabo Verde en un vibrante encuentro disputado en Miami. El equipo de Lionel Scaloni necesitó del tiempo suplementario para quedarse con el boleto a la siguiente ronda.

Lionel Messi abrió el marcador en la primera mitad, pero Cabo Verde reaccionó e igualó el compromiso por intermedio de Deroy Duarte. Ya en el alargue, Lisandro Martínez volvió a adelantar a la Albiceleste, aunque Sidny Lopes empató nuevamente para los africanos antes de que Cristian 'Cuti' Romero anotara el definitivo 3-2.

Por su parte, Egipto también sufrió para instalarse en los octavos de final. La selección africana empató 1-1 con Australia tanto en el tiempo reglamentario como en el suplementario, llevando la definición hasta la tanda de penaltis.

Lea también Egipto clasificó en penales y jugará el quinto partido del Mundial por primera vez

Desde los once pasos, los egipcios fueron mucho más efectivos y terminaron imponiéndose 4-2, resultado que les permitió avanzar de ronda y mantener vivo el sueño de seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.

De esta manera, el duelo entre Argentina y Egipto promete ser llamativo. La Albiceleste intentará ratificar su condición de favorita, mientras que el conjunto africano buscará dar otro golpe sobre la mesa y eliminar a una de las grandes candidatas al título.