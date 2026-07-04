Confirmado el séptimo cruce de octavos de final del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 ya tiene definido su séptimo cruce de octavos de final. Argentina y Egipto se enfrentarán por un lugar entre los ocho mejores del torneo, luego de superar con dificultades sus respectivas llaves de los dieciseisavos de final.
Fecha y hora para Argentina vs Egipto
El compromiso se disputará el próximo martes 7 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, a partir de las 11:00 a. m. (hora de Colombia). Allí, la vigente campeona del mundo buscará seguir defendiendo el título frente a una selección egipcia que ha sido una de las revelaciones del campeonato.
Argentina selló su clasificación este viernes tras imponerse 3-2 a Cabo Verde en un vibrante encuentro disputado en Miami. El equipo de Lionel Scaloni necesitó del tiempo suplementario para quedarse con el boleto a la siguiente ronda.
Lionel Messi abrió el marcador en la primera mitad, pero Cabo Verde reaccionó e igualó el compromiso por intermedio de Deroy Duarte. Ya en el alargue, Lisandro Martínez volvió a adelantar a la Albiceleste, aunque Sidny Lopes empató nuevamente para los africanos antes de que Cristian 'Cuti' Romero anotara el definitivo 3-2.
Por su parte, Egipto también sufrió para instalarse en los octavos de final. La selección africana empató 1-1 con Australia tanto en el tiempo reglamentario como en el suplementario, llevando la definición hasta la tanda de penaltis.
Desde los once pasos, los egipcios fueron mucho más efectivos y terminaron imponiéndose 4-2, resultado que les permitió avanzar de ronda y mantener vivo el sueño de seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.
De esta manera, el duelo entre Argentina y Egipto promete ser llamativo. La Albiceleste intentará ratificar su condición de favorita, mientras que el conjunto africano buscará dar otro golpe sobre la mesa y eliminar a una de las grandes candidatas al título.