Egipto clasificó en penales y jugará el quinto partido del Mundial por primera vez

Este viernes 3 de julio se disputaron los últimos partidos de los dieciseisavos de final del Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. La jornada se abrió con el vibrante partido entre Australia y Egipto en el que se esperaba definir el rival de Argentina o Cabo Verde en los octavos de final.

Para llegar a los dieciseisavos de final, Australia sacó una victoria en el Grupo D frente Turquía, cayó con Estados Unidos, y en la última fecha igualó con Paraguay. Pasó a esta instancia gracias a la diferencia de gol, pues en el resultado directo con los paraguayos igualaron y el 0 de diferencia les ayudó.

Egipto también ocupó la segunda casilla de su grupo en el que tuvo que enfrentar a Bélgica, Nueva Zelanda e Irán. Los egipcios igualaron con los belgas y con los iraníes, además de superar a los neozelandeses. La igualdad a un tanto persistió hasta el final de los 120 minutos y decidieron todo desde el punto penal.

VICTORIA DE EGIPTO EN LA PRIMERA PARTE

La primera parte arrancó con Australia que impuso su juego e inquietó a los cuatro minutos con un remate de Cristian Volpato desde la frontal del área. Sin embargo, su remate pegó en el travesaño que negó la apertura del marcador para los oceánicos.

Pese al buen momento que tuvo Australia con el avance que pegó en el palo, Egipto inquietó a los 12 minutos con una falta en la banda, Mohamed Salah jugó para Emam Ashour y su remate lo despejó un defensa. La jugada continuó en el costado derecho con un centro de Hafez que cabeceó Ashour al fondo.

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Con la apertura en el marcador, Australia quiso igualar rápidamente con un avance de Alessandro Circati que salvó el guardameta Mostafa Shobeir. Los australianos terminaron poniendo en peligro a Egipto, pero la ineficacia y las atajadas de Shobeir evitaron la posibilidad de un empate oceánico.

AUSTRALIA EMPATÓ Y PERDIÓ EN PENALES VS EGIPTO

Justo después del inicio del segundo tiempo, las emociones no pararon con la presencia de Omar Marmoush que tuvo un mano a mano con Patrick Beach, pero su remate se fue desviado. Australia también inquietó de manera inmediata con un cabezazo de Connor Metcalfe sin dirección.

De hecho, rápidamente Australia logró igualar con una falta también desde un costado similar a la anotación egipcia. Un centro se fue cerrando y Mohamed Hany cabeceó a su propio arco para un nuevo gol en contra. El zaguero ya había anotado en su arco en el debut ante Bélgica.

Aunque el primer tramo del segundo tiempo había arrancado con emociones y con el gol de Mohamed Hany en su propio arco, el partido tomó un rumbo tranquilo sin mayores oportunidades. Ya cuando se acababa el partido, un centro de Mohamed Salah encontró a Ramy Rabia que conectó de cabeza y Patrick Beach fue exigido con una gran atajada al córner.

Durante los primeros quince minutos de la prórroga, Egipto fue el que más dominó y que más oportunidades tuvo. El conjunto africano puso en problemas el arco australiano con un remate de Mohamed Salah por encima del larguero.

En el segundo tiempo, Egipto inquietó con un remate que Patrick Beach controló con facilidad pese a un desvío de un jugador australiano. El entrenador de Australia sacó a Beach y metió a Matthew Ryan para atajar los penales, algo que ya le ha dado resultado en el repechaje del Mundial pasado ante Perú.

Se fueron a los lanzamientos desde el punto penal con un arranque negativo de Australia con Harry Souttar. Egipto tuvo la chance de sacar ventajas después de ese fallo. Mohamed Salah marcó el tercero para los egipcios para aumentar la diferencia con un cobro picando el balón al centro.

Egipto se quedó con la clasificación con un resultado de 2-4 con el que selló el paso al quinto partido, algo histórico para el seleccionado africano. Los australianos querían volver a los octavos de final, pero los penales no lo permitieron.

¿QUÉ VIENE PARA AUSTRALIA/EGIPTO EN EL MUNDIAL 2026?

Australia no pudo clasificar después de remar contra la corriente con el empate. Llevaron el partido a la definición desde el punto penal, pero ni siquiera sirvió el ingreso de Matthew Ryan.

Egipto celebró la clasificación y jugará el quinto partido en los octavos de final después de la exigencia que tuvo a lo largo de los 120 minutos disputados. En la siguiente ronda enfrentarán a Argentina o Cabo Verde que jugarán más tarde.