Confirmado: Nacional jugará en El Campín; rival, fecha y precios de boletería

El equipo comandado por Lucas González inició con pie derecho un nuevo semestre deportivo en el FPC habiéndole ganado a Tigres en su regreso en Copa Betplay.

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La escuadra 'verdolaga' se encamina a hacer una gran campaña en la que está obligado a ganar uno de los títulos que se disputan en el clausura y uno al cual se empiezan a acercar poco a poco es la Copa Betplay, en donde se espera se confirme su clasificación a octavos de final en el regreso al Estadio El Campín jugando contra Tigres la Fase 1B.

Boletería confirmada para el partido de Nacional vs Tigres en El Campín

El conjunto verde y blanco se vio frente a frente con Tigres FC, en el estadio Cincuentenario el martes 21 de julio, por el partido de ida de la fase 1B de la Copa BetPlay. Este torneo, como bien se sabe, reúne a los equipos de la primera división con los de la segunda categoría.

En este encuentro mediocampista Juan Manuel Zapata, tras una buena asociación junto a César Haydar y Kevin Parra, marcó la apertura del marcador a través de un remate de media distancia. Yeicar Perlaza, después de un centro de Edwin Cardona, puso el segundo. Ambos tantos se convirtieron en el primer tiempo.

Ahora sigue haciendo falta que se defina la clasificación con el partido de vuelta, en donde será local Tigres y aprovechará su localía en Bogotá para jugar en el Estadio El Campín y poder sacar buen provecho económico.

El tema de la boletería ya está confirmado con precios que van desde los $50.000 hasta los $110.000 y se espera que el 'Coloso de la 57' se vista completamente de verde, tal como lo ha demostrado en ocasiones anteriores cuando Nacional juega en Bogotá.

¿Cuándo será el partido entre Nacional vs Tigres en el Estadio El Campín?

Nacional seguirá sin debutar en la Liga Betplay tras el aplazamiento del duelo ante Boyacá Chicó, pero la acción no se detiene y continuará con el partido de vuelta contra Tigres buscando la clasificación a octavos de final, encuentro que se llevará a cabo el martes 28 de julio sobre las 7:30 p.m. hora local.