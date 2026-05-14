Confirmado: Santa Fe se quedó sin Pablo Repetto para la semifinal

Independiente Santa Fe es el equipo a seguir en la Liga Betplay, no solo por el inesperado resurgir que tuvo en los últimos partidos de la competencia, sino porque justamente para la instancia de las semifinales contará con una baja sensible como lo es la de Pablo Repetto.

El cuadro 'cardenal' fue sólido protagonista de los cuartos de final tras rescatar un empate importante en el partido de ida, en el Pascual Guerrero, y llegando a rematar la serie en El Campín con un extraordinario 4-0 que reafirmó a Pablo Repetto como estratega de club, pero también dejó una noticia negativa, ya que no podría dirigir por acumulación de amarillas.

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Pablo Repetto se pierde la semifinal de ida con Santa Fe

Independiente Santa Fe se confirmó como uno de lo semifinalistas tras dejar a América de Cali eliminado con un contundente marcador global de 5-1 y una sobresaliente participación de Hugo Rodallega, quien sorprendió al anotar triplete en el duelo de ida y de paso alcanzar los 300 goles como futbolista profesional.

Con este resultado, el estratega uruguayo se instauró en las semifinales, instancia en la cual se enfrentará a un viejo conocido como lo es Junior de Barranquilla, al cual ya derrotó en otra serie definitiva como lo fue la Superliga Betplay.

El partido de ida ya fue confirmado para el Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá el sábado 16 de mayo sobre las 20:30. Lamentablemente el cuadro 'cardenal' llegará a disputar este duelo con una baja sensible como lo es la de Pablo Repetto, quien vio la tarjeta amarilla en el partido de vuelta contra América de Cali y acumuló las cinco reglamentarias.

Lo más probable es que Pablo Repetto esté en los palcos dando indicaciones a Federico Mociulsky, asistente técnico que lo ha acompañado durante todo el proceso.

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Pablo Repetto también confirmó la actualidad del departamento médico

Tras obtener la clasificación a la siguiente instancia de la Liga Betplay, Repetto fue consultado con respecto a los jugadores que están en el departamento médico y que son importantes para el equipo, en especial para instancias definitivas de la competencia local y la Libertadores. Sin embargo, lo que dejó el técnico no fue alentador de cara a los futuros retos.

"A juan Quintero le deseamos una pronta recuperación ya que sufrió una lesión importante que lo va a marginar un tiempo de las canchas., seguramente será intervenido. Murillo, Yilmar y Lovera están entrenando normal y están cada vez mejor. Helibelton y Olivera tienen temas más delicados, hay que ver la evolución, pero seguro no van a estar para la próxima fase.