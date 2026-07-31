Confirmados todos los cruces de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Oficialmente llegaron a su fin los compromisos correspondientes a los playoff de la Copa Sudamericana en donde Boca Juniors, Santa Fe y Bolívar fueron protagonistas al cerrar con goles y suspenso esta instancia.

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Los equipos argentino, colombiano y boliviano superaron sus respectivas series y ahora tendrán nuevos desafíos en la fase de los 16 mejores del torneo continental en donde ya conocen a sus respectivos rivales.

Santa Fe, Boca Juniors y Bolívar clasifican a octavos de Copa Sudamericana

Uno de los clasificados fue Boca Juniors, que necesitó de la definición por penales para dejar en el camino a O'Higgins. La serie terminó igualada 1-1 en el marcador global y obligó a definir el boleto para jugar contra Deportivo Recoleta desde los doce pasos.

Otro de los equipos que celebró fue Independiente Santa Fe. El conjunto bogotano cerró una eliminatoria sin sobresaltos frente a Caracas FC y se impuso 3-0 en el compromiso de vuelta disputado en el Estadio Metropolitano de Lara. Gracias a ese resultado, el equipo cardenal completó un contundente 5-0 en el marcador global, reflejando su superioridad durante los 180 minutos de la serie.

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El premio para Santa Fe será un desafío de máxima exigencia en los octavos de final contra River Plate, uno de los clubes con mayor grandeza en el continente. La serie enfrentará a dos instituciones históricas y será una de las llaves más atractivas de esta fase del torneo.

La tercera clasificación de la jornada fue para Bolívar, que consiguió un resultado de peso en Brasil al igualar 1-1 frente a Gremio. El equipo boliviano hizo valer la ventaja obtenida en el partido de ida y cerró la serie con un marcador global de 4-2 y tendrá como rival a São Paulo en los octavos de final.

Todos los cruces de octavos de final de la Copa Sudamericana

Deportivo Recoleta vs. Boca Juniors

Atlético Mineiro vs. Bragantino

Botafogo vs. Cienciano

Olimpia vs. Vasco da Gama

River Plate vs. Independiente Santa Fe

Montevideo City Torque vs. Tigre

Macará vs. Santos

São Paulo vs. Bolívar

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¿Cuándo inician los octavos de final de la Copa Sudamericana?

Los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 comenzarán el miércoles 12 de agosto y se extenderán hasta el miércoles 19 de agosto, con las llaves disputándose a partidos de ida y vuelta.