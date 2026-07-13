Definido el equipo en el que jugará Paulo Dybala

Después de varios meses de rumores sobre un posible regreso al fútbol argentino, finalmente quedó definido el futuro de Paulo Dybala. El campeón del mundo con la Albiceleste ya tomó una decisión y continuará su carrera en Europa.

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La Roma anunció este lunes la renovación del contrato del delantero argentino por una temporada más, por lo que el vínculo entre las partes se extenderá hasta junio de 2027. De esta manera, quedaron descartadas las versiones que lo acercaban a Boca Juniors.

"Dybala encendió el entusiasmo de los aficionados desde el primer día, convirtiéndose en un pilar técnico y un líder dentro y fuera del terreno de juego. La historia entre Roma y La Joya sigue escribiendo nuevas páginas", expresó el club italiano al hacer oficial la continuidad del atacante.

Con esta renovación, Dybala completará al menos cinco temporadas con el conjunto de la capital italiana, al que llegó en 2022 procedente de la Juventus tras finalizar su vínculo con el club de Turín.

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Estadísticas de Dybala con la Roma

Desde entonces, el argentino ha disputado 139 partidos oficiales con la camiseta de la Roma y acumula 45 goles, consolidándose como uno de los referentes del equipo, pese a las lesiones que lo alejaron de las canchas durante algunos tramos de la más reciente campaña.

No es la primera vez que el futuro del delantero genera expectativa. En 2024 recibió una millonaria propuesta del Al-Qadsiah de Arabia Saudita, que estaba dispuesto a ofrecerle un contrato cercano a los 25 millones de euros por temporada, oferta que finalmente rechazó para permanecer en Italia.

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Ahora, la renovación vuelve a poner fin a las especulaciones sobre una posible salida. Aunque en los últimos mercados fue relacionado con Boca Juniors, el atacante optó por seguir defendiendo los colores de la Roma.

Trayectoria de Paulo Dybala

A sus 32 años, Paulo Dybala continuará escribiendo su historia en el fútbol italiano, luego de haber brillado previamente con Instituto de Córdoba, Palermo y Juventus, antes de convertirse en una de las máximas figuras del conjunto giallorosso.