Programación fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-I

La Liga BetPlay 2026-I continúa su curso y ya tiene definida la programación de la decimoquinta jornada, una fecha que se disputará en su totalidad y que, de momento, no presenta partidos aplazados, algo que le da continuidad al calendario.

La jornada arrancará el martes 31 de marzo con el compromiso entre Tolima y Águilas Doradas en el estadio Manuel Murillo Toro, un duelo que puede empezar a marcar el rumbo de ambos equipos en la lucha por meterse entre los ocho mejores del torneo.

Para el miércoles 1 de abril se jugarán tres partidos, comenzando con Alianza frente a Pasto en Valledupar. Más tarde, Independiente Santa Fe recibirá a Llaneros en El Campín, mientras que Atlético Nacional se medirá con Cúcuta en el Atanasio Girardot en uno de los juegos más atractivos del día.

El jueves 2 de abril será la jornada con mayor carga de compromisos, con cuatro partidos programados desde la tarde. Boyacá Chicó enfrentará a Pereira en Tunja, América recibirá a Bucaramanga en el Pascual Guerrero, Jaguares jugará ante Millonarios en Montería y Once Caldas se medirá con Medellín en Palogrande.

Llama la atención que, pese a coincidir con Jueves Santo, la Dimayor mantuvo la programación habitual, lo que garantiza actividad en una semana tradicionalmente marcada por la pausa en algunas competencias.

La fecha se cerrará el viernes 3 de abril con dos compromisos: Fortaleza ante Internacional en el estadio de Techo y Junior frente a Deportivo Cali en el Metropolitano de Barranquilla, encuentros que también pueden tener incidencia directa en la tabla.

Partidos y horarios de la fecha 15 de Liga BetPlay 2026-I

Martes 31 de marzo

8:00 p. m.

Tolima vs Águilas Doradas

Manuel Murillo Toro

Miércoles 1 de abril

4:10 p. m.

Alianza vs Pasto

Armando Maestre Pavajeau

6:30 p. m.

Santa Fe vs Llaneros

El Campín

8:30 p. m.

Nacional vs Cúcuta

Atanasio Girardot

Jueves 2 de abril

2:00 p. m.

Chicó vs Pereira

La Independencia

4:10 p. m.

América vs Bucaramanga

Pascual Guerrero

6:20 p. m.

Jaguares vs Millonarios

Jaraguay

8:30 p. m.

Once Caldas vs Medellín

Palogrande

Viernes 3 de abril

6:20 p. m.

Fortaleza vs Internacional

Techo

8:30 p. m.

Junior vs Cali

Romelio Martínez