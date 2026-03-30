Pinto se refirió a James y le envió un recado a Lorenzo: "No puede ser tan terco"

El entrenador Jorge Luis Pinto entregó declaraciones este lunes en ‘Planeta Fútbol’ de RCN y Win Sports, donde analizó el presente de la Selección Colombia tras las recientes derrotas ante Croacia (1-2) y Francia (1-3).

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Pinto, el mejor DT colombiano en la historia de los mundiales

Pinto, quien tuvo paso por la Selección Colombia y es recordado por llevar a Costa Rica hasta los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, no dudó en cuestionar algunas decisiones del actual seleccionador Néstor Lorenzo.

Pinto se refirió a James y criticó a Lorenzo

Uno de los puntos más críticos del técnico santandereano fue la continuidad de James Rodríguez como titular, pese a su falta de ritmo competitivo. “No puede ser tan terco de mantenerse con James cuando las cosas no andan bien”, afirmó Pinto.

En esa misma línea, el estratega consideró que el equipo necesita alternativas en la zona creativa, y lamentó que no haber usado a Jorge Carrascal. “Lástima que no haya probado a Carrascal... es el hombre que se necesita en el medio”, comentó.

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Pinto también cuestionó el impacto de James en el funcionamiento colectivo, señalando que “la pasividad de James no permite que el equipo tenga la pelota en el medio”, lo que termina afectando la generación de juego ofensivo.

Incluso, fue más allá al sugerir un seguimiento más cercano al ‘10’ en el Minnesota United. “A James hay que ir a verlo en su club”, expresó, dejando entrever dudas sobre su estado actual.

Otro de los aspectos que tocó fue el rendimiento del delantero Luis Javier Suárez, de quien dijo que no está siendo bien acompañado en ataque. “No tiene quien le filtre un balón, él no encuentra fútbol”, explicó.

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Pinto sugiere amistosos a puerta cerrada y no modificar la nómina

En términos más generales, Pinto sugirió que el equipo necesita mejorar su preparación, incluso con partidos de menor exposición. “Habría que buscar algunos amistosos a puerta cerrada para preparar un poquito mejor al equipo”, indicó.

Finalmente, el técnico fue contundente al referirse al funcionamiento colectivo del equipo, asegurando que “Colombia no tiene estructura defensiva”, aunque también dejó claro que, a estas alturas del proceso, “ya no es tiempo para hacer cambios en la nómina”.