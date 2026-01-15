Sin duda alguna, el gran atractivo de este 2026 será nada más ni nada menos que la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. 48 selecciones participarán por primera vez en la historia de los Mundiales y Colombia espera dar el golpe desde la fase de grupos y por qué no, llegar lejos superando lo hecho en el 2014 cuando llegaron a cuartos de final.

Vea también: Muriel es 'tiburón': Junior hizo presentación oficial del goleador

La suerte del sorteo emparejó a la Selección Colombia en el Grupo K en el que se medirá a Uzbekistán, al repechaje internacional 1 que sería Jamaica, Nueva Caledonia o la República Democrática del Congo y en la fecha definitiva tendrá a Portugal como rival. Este podría ser el último partido de James Rodríguez o de Cristiano Ronaldo en una cita orbital si no logran clasificar a dieciseisavos.

Para las dos primeras fechas, Colombia jugará en Ciudad de México y en Guadalajara. Luego se mudará a Miami en donde, seguramente en los tres partidos, el seleccionado cafetero estará acompañado por la afición en ciudades que residen muchos colombianos.

De hecho, antes de que arranque la Copa del Mundo, la Selección Colombia ya rompió todas las estadísticas previas en el Mundial, superando al partido de la final, que, por obvias razones, todavía no se sabe quiénes serán los dos equipos que afrontarán ese título.

EL COLOMBIA VS PORTUGAL, EL PARTIDO MÁS SOLICITADO EN BOLETAS

No solo en la fase de grupos, sino en todo el Mundial el partido que más llama la atención es el enfrentamiento entre Colombia vs Portugal. Pues, en total, ha habido 500 millones de peticiones de boletas para los partidos mundialistas y ese juego entre colombianos y lusos supera con creces otros enfrentamientos, contando la final.

Le puede interesar: Sufre Millonarios; anhelado fichaje llegó a un acuerdo con otro club

Por medio de un comunicado que emitió la FIFA, Colombia vs Portugal es el partido más importante dentro de toda la fase de grupos, y de la competencia. Y es que, entre los 500 millones de peticiones en boletas, el Hard Rock Stadium estará a reventar en un vibrante partido que tendrá a James Rodríguez nuevamente viéndose las caras con Cristiano Ronaldo.

En el comunicado escribieron, “el partido más demandado de esta fase de venta fue el Colombia-Portugal que se celebrará el 27 de junio en Miami, seguido del México-República de Corea del 18 de junio en Guadalajara; la final, que se disputará en Nueva York Nueva Jersey el 19 de julio; el partido inaugural, que enfrenta a México y Sudáfrica se jugará en Ciudad de México el 11 de junio; y, en el quinto puesto, la eliminatoria de dieciseisavos de final del 2 de julio en Toronto”.

Como si fuera poco, la Selección Colombia se metió en el top 10 de los participantes en el Mundial que más boletas solicitaron. Seguramente, el seleccionado cafetero se sentirá como en casa con el público tricolor que estará acompañando partido a partido.

Lea también: Santa Fe rechazó oferta de Junior por una de sus figuras

Colombia se ubicó en la décima casilla por debajo de las tres naciones sedes del Mundial, Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal y Argentina. Los lusos superan a los colombianos, pero el juego que más llama la atención es ese vibrante duelo entre lusos y cafeteros.