Confirman si Deschamps será el nuevo técnico del Real Madrid

Desde hace varias semanas, todo parece indicar que Álvaro Arbeloa dejará de ser el director técnico del plantel profesional del Real Madrid de España, considerado por muchos como el mejor equipo en la historia del deporte rey.



“Todo apunta a que el español no va a seguir, pero tampoco está descartada su continuidad. El club hablará con Arbeloa y es consciente de que tiene el apoyo del vestuario, aunque eso no se sabe muy bien si es bueno o malo para el técnico español”, dice Mundo Deportivo.



A pesar de que el estratega cuenta con el apoyo de los jugadores, la eliminación de los cuartos de final de la Uefa Champions League, a manos del Bayern Múnich de Alemania, dejó una herida grande en el club.

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Deschamps entró en carpeta

Esto habría activado los movimientos de Florentino Pérez para buscar un nuevo estratega. Uno de los apuntados fue Didier Deschamps, quien dirige a la selección de Francia.



“Mientras tanto, comienzan a sonar entrenadores para llegar al Real Madrid. Klopp, Deschamps y Pochettino son los que ahora mismo están sonando más, pero uno de ellos parece que se ha bajado de esa lucha por recalar en el Real Madrid”, añadió el portal español.

Las cualidades del galo

Las principales cualidades de Didier Deschamps son que ha conseguido títulos importantes, como el de la Copa del Mundo, y ha entrenado futbolistas de una categoría bastante alta.



Y bien, desde territorio francés habría surgido una versión sobre la respuesta de Deschamps. De acuerdo con L’Équipe, el experimentado estratega se aleja del conjunto merengue al negar cualquier vínculo con la institución.

Por ahora, descartado el francés

“Es que, según publicó L’Equipe, el círculo más cercano del actual seleccionador francés negó al medio galo los rumores que sitúan a Deschamps como uno de los posibles candidatos para ser el próximo entrenador del Real Madrid”, sentenció el medio.



Habrá que esperar para conocer si salen a la luz más candidatos para llegar a dirigir al Real Madrid. Por el momento, Didier Deschamps no arribará al conjunto español y es muy complejo que al final termine firmando contrato.

















