Hace apenas algunas horas, a través de sus diferentes plataformas digitales, Bayern Múnich de Alemania, donde juega el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz, confirmó una mala noticia.



Una de las joyas del equipo sufrió una considerable lesión y se perderá algunos partidos del plantel que es dirigido por el belga Vincent Jean Mpoy Kompany. El mediocampista ofensivo Lennart Karl fue el futbolista que presentó el problema físico.

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La lesión de Karl

"Lennart Karl queda fuera por el momento. El jugador ofensivo de 18 años sufrió una rotura de fibras musculares en la parte posterior del muslo derecho. Esto reveló un examen realizado por el departamento médico del FC Bayern. ¡Que te mejores pronto, Lennart!", indicó el club a través de su cuenta oficial de X.



Los hinchas del Bayern Múnich esperan que Lennart Karl se pueda recuperar de la mejor manera posible. Es importante resaltar que el volante es habitual titular en Bundesliga, torneo que, probablemente, ganará el conjunto bávaro.

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La victoria del Bayern en UCL

En Champions League, en la ida de los cuartos de final ante Real Madrid de España, que se jugó el martes 7 de abril, Karl fue suplente y no tuvo la oportunidad de ingresar. El onceno alemán ganó ese choque 2 a 1.



Tras ese mismo partido, el experimentado arquero Manuel Neuer, que fue gran figura, se pronunció. Valoró el triunfo, pero eso sí, no se guardó nada para decir que Bayern Múnich pudo haber ganado con una ventaja más amplia.

Palabras de Neuer

"Lástima que no fue 2-0. Ya saben lo peligroso que es el Real Madrid. También tuvieron algunas oportunidades y dejaron mucho atrás. Por eso estamos contentos por la victoria aquí fuera por ahora. Seguirá siendo una tarea difícil en Múnich", expresó el guardameta.



"Son algunos de los mejores jugadores del mundo, tienen mucha velocidad, son buenos regateando, tienen buenos remates; esto es muy difícil de defender. Es más fácil cuando estamos cerca. Pero es muy difícil estar uno a uno cuando tienen espacio. Es simplemente divertido con el equipo y el cuerpo técnico. Todo es posible", sentenció.



Luis Fernando Díaz Marulanda fue titular en aquel cotejo y marcó la apertura del marcador para Bayern Múnich. El exjugador del Junior de Barranquilla también sería inicialista en la vuelta.





