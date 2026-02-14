El técnico colombiano que supera a Zinedine Zidane en selecto top de la historia

En el último tiempo, los directores técnicos colombianos no han tomado tanta cabida en el mundo, tal vez por la intención de algunos clubes en contratar a entrenadores internacionales para conformar los banquillos. En esta presente Liga BetPlay hay más locales que foráneos, pero ninguno ha tenido una carrera tan prestigiosa para darse a conocer afuera.

Vea también: Dimayor hizo oficial la sanción a Radamel Falcao García

Leonel Álvarez y Alejandro Restrepo son dos ejemplos de entrenadores que han tenido últimamente experiencia en el exterior y se han dado a conocer en Ecuador y en Perú. Sin embargo, en la historia del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), está claro que nadie tiene cómo superar a Francisco ‘Pacho’ Maturana. Ni siquiera Juan Carlos Osorio que ya ha tenido pasos en selecciones, Brasil, Egipto y otras ligas.

Francisco Maturana dejó una huella imborrable en los banquillos, especialmente en Atlético Nacional y en la Selección Colombia. En un país en el que el único título del seleccionado absoluto ha sido una Copa América, el entrenador chocoano se ganó ese reconocimiento en el 2001 y la Copa Libertadores de 1989 con los verdolagas.

‘PACHO’ MATURANA EN EL TOP 30 DE MEJORES ENTRENADORES DE LA HISTORIA DEL FÚTBOL

Sin duda alguna, la carrera de Francisco Maturana como entrenador ha sido intachable pasando por clubes como Once Caldas, Atlético Nacional, Real Valladolid, América de Cali, Atlético de Madrid, Millonarios, Al Hilal, Colón de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Al Nassr y Royal Pari. En cada escuadra dejó su huella.

Le puede interesar: Millonarios confirmó la lesión de uno de sus titulares

Además, tuvo pasos por selecciones, más allá de Colombia, estuvo con Ecuador, Costa Rica, Perú y Trinidad y Tobago. Ganó la Liga con América en 1992, la Liga de Arabia Saudita con Al Hilal en la temporada 2001/02, la Copa Libertadores con Nacional en 1989, la Copa América con la Selección Colombia en 2001 y la Recopa de la AFC con Al Hilal en 2002.

Pocos entrenadores colombianos han podido ganar todas esas competencias y dirigir a esos clubes como el Atlético de Madrid, Valladolid, Al Nassr, Al Hilal, entre otros. Aunque Zinedine Zidane ganó tres Champions, Maturana lo superó en el escalafón, al igual que a Vicente del Bosque que ganó el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012.

En la Revista Kodro, publicaron la lista de los 50 entrenadores más importantes de la historia. Francisco Maturana se hizo un lugar en la casilla 29, superando a grandes candidatos mundiales como Zidane, Vicente del Bosque, Luis Enrique, Hansi Flick, entre otros.

De hecho, Atlético Nacional felicitó al quibdoseño en las redes sociales, “nuestra LEYENDA, Francisco Maturana fue elegido dentro de los 50 directores técnicos más importantes en la historia del fútbol, un reconocimiento que destaca el legado de 'Pacho', su visión táctica y su impacto dentro y fuera de la cancha.

Lea también: América anota gol olímpico y suma victoria en la Liga BetPlay

Entre los seleccionados, solo siete entrenadores suramericanos hacen parte de esta prestigiosa lista, construida a partir de criterios como la capacidad de transformar clubes y selecciones, la innovación conceptual, los logros deportivos, su trayectoria internacional y su influencia histórica y social. Un orgullo que ratifica la grandeza de un referente eterno del fútbol y de nuestra historia”.

Los entrenadores sudamericanos que están en esta lista son Helenio Herrera, Carlos Bilardo, César Luis Menotti, Tele Santana, Carlos Bianchi, Mario Zagallo y Francisco Maturana.