Suiza sueña con la clasificación tras goleada a Bosnia

Suiza dio un golpe de autoridad en la segunda jornada del Mundial 2026 al derrotar con contundencia 4-1 a Bosnia y Herzegovina, un resultado que le permite en este momento ser líder parcial del Grupo B y acercarse de manera importante a los dieciseisavos de final.

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El conjunto dirigido por Murat Yakin mostró solidez, eficacia y una gran capacidad para aprovechar los momentos clave del partido, dejando una imagen muy positiva ante sus aficionados que ahora esperan con ansias la tercera y última fecha.

Suiza anotó cuatro goles y se acerca a la clasificación

Desde el pitazo inicial, el cuadro suizo asumió el protagonismo con una gran figura como lo es Granit Xhaka en el eje del mediocampo y una intensa presión sobre la salida rival, lo que le permitió instalarse rápidamente en campo contrario durante gran parte del partido.

Sin embargo, el primer gol llegó hasta los últimos minutos del segundo tiempo tras una jugada colectiva que reflejó el buen momento del equipo que le terminó dando protagonismo a Johan Manzambi, quien anotó de volea y repitió la dosis en el minuto 90 con un potente remate de pierna izquierda.

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Bosnia reaccionó por algunos momentos y logró equilibrar el trámite del encuentro, pero llegó la expulsión de Tarik Muharemović, quien cometió una terrible falta cerca del área. Aunque a pesar de quedar con 10 también logró descontar gracias a Ermin Mahmić, quien ingresó desde el banquillo.

Aún así, el equipo suizo mostró personalidad y siguió atacando hasta finalmente conseguir el 4-1 definitivo tras el contundente gol de Rubén Vargas, quien también inició como suplente, y de Xhaka, quien se reportó con su anotación desde el punto penal.

Tabla de posiciones del Grupo B de Suiza

1. Suiza – 4 puntos

Canadá – 1 punto Catar – 1 punto Bosnia y Herzegovina – 1 punto

Próximo partido de Suiza en el Mundial

El próximo partido de la selección de Suiza en el Mundial 2026 será frente a Canadá, en un duelo correspondiente a la tercera y última fecha del Grupo B. El encuentro se disputará el 24 de junio de 2026 en el BC Place de Vancouver, escenario en el que los dirigidos por Murat Yakin buscarán asegurar su clasificación a la siguiente ronda del torneo.