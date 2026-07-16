Conmebol hizo oficial el cambio de sede para Caracas vs Santa Fe

La Conmebol confirmó este jueves 16 de julio una modificación importante para la serie entre Caracas FC e Independiente Santa Fe por los playoffs a octavos de final de la Copa Sudamericana. Finalmente, el compromiso de vuelta no se disputará en la capital venezolana.

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¿Dónde se jugará Caracas vs Santa Fe?

El organismo rector del fútbol sudamericano anunció que el encuentro se jugará en el estadio Metropolitano de Cabudare, ubicado en Barquisimeto, una decisión que ya quedó oficializada y que pone fin a las especulaciones surgidas durante los últimos días.

La posibilidad de cambiar la sede había surgido en los últimos días debido a las complicaciones generadas por el reciente terremoto en Venezuela, que afectó la operación de algunos aeropuertos y dificultó los desplazamientos hacia Caracas.

De hecho, la Conmebol ya había tomado una decisión similar con otra llave de la Copa Sudamericana. El partido entre Universidad Central de Venezuela y Santos también fue trasladado desde Caracas hacia el estadio Misael Delgado de Valencia.

Mientras tanto, el compromiso de ida entre Independiente Santa Fe y Caracas FC continúa programado para el jueves 23 de julio en el estadio El Campín de Bogotá. Allí, el conjunto dirigido por Pablo Repetto intentará sacar una ventaja importante antes de viajar a Venezuela para definir la clasificación.

Santa Fe o Caracas, contra River Plate

El ganador de esta serie entre Caracas FC e Independiente Santa Fe avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, instancia en la que ya espera River Plate, por lo que el cuadro cardenal buscará superar este primer reto para seguir soñando con una destacada participación internacional.

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El equipo bogotano se enfrenta este semestre con la intención de ser tanto protagonista en la Liga BetPlay como en la Copa Sudamericana. La base del plantel campeón se mantiene, luego de las salidas de Yéicar Perlaza y Edwin Mosquera, mientras que Juan Sebastián Quintero no será inscrito debido a la lesión que lo mantendrá alejado de las canchas durante varios meses.

En cuanto a los refuerzos, Santa Fe ya oficializó la llegada del defensor Kevin Balanta, quien se unirá en los próximos días a los trabajos bajo las órdenes de Pablo Repetto. Además, la dirigencia espera concretar una o dos incorporaciones más antes del cierre del mercado de fichajes.