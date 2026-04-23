El estadio Metropolitano Roberto Meléndez, casa de la Selección Colombia de Mayores, recibió la visita de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) debido a las obras que se adelantan.



Como bien se sabe, el escenario deportivo en el que hace de local Junior de Barranquilla, dirigido por Alfredo Arias, fue elegido para la gran final de la Copa Sudamericana. El duelo es en el mes de noviembre.

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La agenda

“En el marco de los preparativos para la Final de la CONMEBOL Sudamericana 2026, Barranquilla recibió una nueva visita técnica de la delegación del organismo sudamericano, desarrollada entre el 15 y 17 de abril, con una agenda centrada en la planificación operativa y el seguimiento de las obras del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez”, señaló la Conmebol.



“La comitiva arribó a la ciudad el miércoles 15 de abril, dando inicio a una serie de reuniones e inspecciones estratégicas junto a autoridades locales y equipos organizadores. Durante esa primera jornada se realizaron recorridos por los hoteles proyectados para albergar a las delegaciones finalistas y oficiales del torneo”, añadió.

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Hay un gran avance

En la segunda jornada, los miembros de la Conmebol realizaron la visita al estadio y a los avances de la remodelación del mismo. Luego, se llevaron a cabo inspecciones en el Gran Malecón del Río.



El balance de la visita de la Conmebol fue positivo y fue tildado de “gran avance”. Se espera que la remodelación del estadio Roberto Meléndez siga manteniendo un progreso significativo.

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Positiva misión

“Esta nueva misión técnica ratificó el trabajo conjunto entre CONMEBOL, la ciudad de Barranquilla y las autoridades nacionales, con el objetivo de garantizar una final de primer nivel y dejar un legado positivo para la capital del Atlántico”, sentenció la Conmebol, entre otras cosas más.





