Conmebol Liga de Naciones: selecciones clasificadas al Mundial y las que jugarán el repechaje

Terminó este martes 9 de junio la primera edición de la Conmebol Liga de Naciones con la consagración de la Selección Colombia como campeona, después de derrotar en condición de visita en la última jornada a Paraguay con un vibrante marcador de 4-3.
El equipo tricolor se quedó con el primer lugar de la tabla de posiciones al llegar a 20 puntos, luego de seis victoria, dos empates y ninguna derrota.
La selección colombiana superó al seleccionado de Argentina, que terminó en la segunda casilla con 18 unidades, tras cinco triunfos y tres empates.
Colombia y Argentina clasificaron al Mundial
Al ocupar la primera y la segunda posición de la Conmebol Liga de Naciones, las selecciones de Colombia y Argentina se quedaron con los dos boletos directos que dio el certamen a la Copa Mundial de la FIFA de 2027 que se jugará en Brasil.
Venezuela y Ecuador jugarán el repechaje
Por otro lado, las selecciones de Venezuela y Ecuador, que se ubicaron en la tercera y cuarta posición con 12 y 11 puntos, respectivamente, clasificaron al repechaje, en donde buscarán un lugar en el Mundial.
El repechaje intercontinental e disputará en dos etapas con la participación de diez naciones.
En la primera ronda participarán seis selecciones, mientras que en la segunda se unirán los otro cuatro equipos con mejor ubicación en el ranking FIFA.