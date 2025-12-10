CONMEBOL lo confirmó: fecha y horario de la fase previa de Copa Libertadores

Independiente Santa Fe fue el primer equipo de Colombia en definir su clasificación para la Copa Libertadores del 2026 en la fase de grupos después de quedar campeón en el primer semestre del 2025. Con su victoria frente al Deportivo Independiente Medellín aseguró competencia internacional, y, además, esquivó las instancias previas que condicionaron a la institución esta temporada.

Los cardenales dejaron atrás ese dolor de cabeza frente al Deportes Iquique y quedaron eliminados. Ahora esperarán dar el golpe y sellar su paso a los octavos de final. A Santa Fe lo acompañará el Deportivo Independiente Medellín que jugará la fase previa y por ahora el Deportes Tolima que por reclasificación está en la instancia previa.

Habrá que esperar quién será el otro equipo que jugará la fase de grupos en donde pelean el Junior de Barranquilla o el Deportes Tolima que jugarán la final de la Liga BetPlay 2025-II. El ganador estará en zonas de privilegio en el torneo internacional. A falta de conocer los demás participantes de Colombia, la CONMEBOL ya confirmó cuándo será el sorteo.

SORTEO DE LA COPA LIBERTADORES YA TIENE FECHA Y HORARIO

La CONMEBOL exigió a la DIMAYOR que aceleraran con la final de la Liga BetPlay para poder llegar al sorteo con el conocimiento de los clubes participantes en la fase de grupos y los dos que estarán en la fase previa. Por esta razón, la primera final en Barranquilla se jugará el viernes 12 de diciembre, y cuatro días después, el martes 16 se disputará la vuelta en Ibagué.

Con eso, la CONMEBOL tendrá listo para el 18 de diciembre a todos los participantes definidos. Justamente, ese mismo jueves se llevará a cabo el sorteo de la fase previa. A partir de las 10 de la mañana en horario de Colombia se podrá conocer los rivales en las instancias preliminares.









En la Fase 2 en donde arrancarán los clubes colombianos de la Reclasificación están el Deportivo Independiente Medellín, y por ahora, el Deportes Tolima. Si los tolimenses quedan campeones irán a fase de grupos y será Atlético Nacional quien estará en esta instancia por la tabla anual.

El 18 de diciembre apenas se sorteará la fase preliminar con la necesidad de dejar listos a los clasificados para la fase de grupos. Estos partidos se jugarán con fase 1, fase 2 y fase 3 entre febrero y marzo. En ese mismo mes se llevará a cabo el sorteo oficial de la fase de grupos.

¿CÓMO SE JUGARÁ LA FASE 1, 2 Y 3?

Los clubes colombianos entrarán en la fase 2 y tendrá que jugar dos series para llegar a la instancia de grupos. Ahí competirán con otros 14 equipos para intentar clasificar a la fase zonal. En la primera fase estarán seis clubes peleando por la clasificación.

La Fase 1 tendrá la presencia de seis clubes, uno de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Luego, tres de ellos irán a la siguiente instancia en donde se medirán con dos equipos de Brasil, Chile y Colombia, uno de Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En la última fase estarán los ocho equipos que clasificaron por parte de la Fase 2 y se enfrentarán entre sí para clasificar a los grupos en marzo. El 18 de ese mismo mes se sorteará las fases zonales en donde ya espera Independiente Santa Fe y también lo hará el segundo campeón del 2025.