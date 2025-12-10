[VIDEO] Cristiano Ronaldo le responde a Colombia para el Mundial: golazo amenaza

Quedan seis meses para que arranque la Copa del Mundo para 48 selecciones que pelearán por la gloria y Cristiano Ronaldo tiene una deuda pendiente con la historia. Lionel Messi ya logró ganar un Mundial y al portugués le hace falta ese trofeo en su carrera deportiva.

Vea también: Muriel suena en la Liga BetPlay: los dos grandes que arman guerra por su fichaje

Hace unas semanas, Cristiano Ronaldo afirmó que este sería su última Copa del Mundo con 41 años y que ya sería imposible estar en el de 2030 aunque se jugará en Portugal y esto podría ser determinante para convencer al astro luso. El ex Real Madrid será la principal amenaza en el Grupo K en el que se enfrentará nada más ni nada menos que contra Colombia.

Se realizó el sorteo con suerte para Portugal que jugará todo en Estados Unidos en Houston los primeros dos encuentros de la fase de grupos y frente a Colombia en Miami. Los portugueses buscarán llegar a fases finales y ya Cristiano Ronaldo palpita lo que será este torneo orbital.

Aunque Cristiano Ronaldo ha guardado silencio con la suerte que tuvo Portugal en su grupo tras el sorteo, el jugador del Al Nassr le sigue respondiendo a Uzbekistán, Colombia y el repechaje internacional 1 que saldrá entre Jamaica, Nueva Caledonia o República Democrática del Congo.

LA RESPUESTA DE CRISTIANO RONALDO DESPUÉS DE CONOCER SU SUERTE EN EL MUNDIAL

Ha pasado casi una semana desde el primer acercamiento al Mundial revelando todos los grupos de las 48 selecciones que participarán en el torneo. Portugal espera llegar a fases finales en la última aparición de Cristiano Ronaldo.

Le puede interesar: Final Junior vs Tolima: razón de la controversial programación de Dimayor

El astro de Madeira ya amenaza a sus rivales en un partido del Al Nassr frente a Al-Wahda en un amistoso, dado que la Liga Saudí Pro entró en un descanso durante el mes de diciembre. El ex Real Madrid sacó un remate directo al arco rival que significó su primer tanto después de conocer su suerte en la Copa del Mundo.









El último partido será frente a Colombia en la fase de grupos del Mundial y sus goles ya amenazan. Sobre los siete minutos de la primera parte en el amistoso con el Al-Wahda, Cristiano Ronaldo recibió un centro y de primera sacó un remate raso que fue imposible para el arquero rival.

Lea también: Junior saca ventaja en la final de la Liga Betplay: duro dato para Tolima

La jugada fue un auténtico golazo después de una acción rápida que contó con un pase de taco, un centro y un disparo habitual de Cristiano Ronaldo que se convirtió en el primero después de conocer sus oponentes en la primera ronda de un Mundial histórico por los participantes y por la necesidad que tienen los lusos para dar el golpe orbital.