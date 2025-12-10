Muriel suena en la Liga BetPlay: los dos grandes que arman guerra por su fichaje

La Liga BetPlay 2025-II está llegando a su final con un vibrante partido definitivo entre Junior contra Deportes Tolima. Una definición que llama bastante la atención y que podría dejar al cuadro atlanticense nada más ni nada menos que en la Copa Libertadores en caso de quedar campeón.

Si el Junior no levanta la copa, de igual forma clasificará para la Copa Sudamericana que es otro torneo internacional que llama la atención y que puede convertirse en uno de los objetivos junioristas en el 2026. En ese sentido, el club necesitará armarse de una buena manera para afrontar lo que jugará en el siguiente año.

Ahí es donde aparece Luis Fernando Muriel que, tras no lograr el objetivo con el Orlando City de meterse en las últimas fases de la MLS, podría tener nuevos aires para el siguiente año y la Liga BetPlay ha puesto sus ojos en él. De hecho, el Junior no iría solo, pues hay otro gigante de Colombia que quiere contar con el atlanticense.

NACIONAL YA PREGUNTÓ POR LUIS FERNANDO MURIEL

En el futuro de Luis Muriel podría continuar su trayectoria en la Liga BetPlay. El delantero inició su carrera en el Deportivo Cali y luego saltó a Europa jugando con el Granada de España y conjuntos italianos como Lecce, Udinese, Sampdoria, Fiorentina, Atalanta, además del Sevilla de vuelta en tierras ibéricas. Su regreso a Colombia podría ser una realidad con Junior y Nacional expectantes.

Un deseo de Muriel es jugar en el club de su departamento y se podría cumplir. También está la posibilidad de Atlético Nacional que ya se movió para preguntar las condiciones de su contrato con el Orlando City para intentar ficharlo. El problema es que al oriundo de Santo Tomás le queda un año de contrato.

Para ficharlo, Nacional o Junior tendrían que pagar 2,5 millones de dólares que es una cifra complicada de poner sobre la mesa para llevarse al colombiano. Gustavo Fernani ya entabló conversaciones con el representante de Luis Muriel, pero las cosas se complicarían por lo que pide el Orlando City.

Bajo estas condiciones que pide el equipo estadounidense, Nacional y Junior estarían con varias dificultades para poner una millonada sobre la mesa para ficharlo. El corazón del delantero que estuvo hace poco en Italia pendiente del Atalanta es rojiblanco.

Si Junior llama y logra convencer al representante y al club de Orlando, seguramente Luis Muriel podría tomar esa opción, especialmente porque podría jugar la Copa Libertadores en fase de grupos en el 2026.