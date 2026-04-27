Novedades en Junior para visitar a Sporting en la Copa Libertadores

Junior de Barranquilla tratará de recuperar terreno en la Copa Conmebol Libertadores visitando este martes 28 de abril a Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima a Sporting Cristal.

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El equipo 'rojiblanco' afrontará el compromiso con la obligación de sumar en condición de visita, teniendo en cuenta que registra un solo punto en el grupo F, después de empatar como local con Palmeiras y perder en su visita a Cerro Porteño.

Novedades en Junior para visitar a Sporting

Junior de Barranquilla contará con algunas novedades en su nómina de convocados para visitar a Sporting Cristal en la fecha 3 del grupo F en la Copa Conmebol Libertadores.

La novedad más importante tiene que ver con la ausencia del mediocampista Guillermo Celis, quien no pudo ser parte del grupo de viajeros al sufrir un problema en uno de sus hombros.

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Celis ha sido baja en Junior desde la derrota ante Cerro Porteño y se perdió los compromisos contra Llaneros y Cúcuta Deportivo por la Liga BetPlay.

Tampoco hace parte de la lista de convocados el lateral izquierdo Jhon Navia.

Por otro lado, Junior volverá a tener disponible para la Copa Libertadores al extremo Cristian Barrios, quien no ha debutado en el certamen con el equipo 'rojiblanco', teniendo en cuenta que había sufrido un problema físico que le impidió tener actividad.

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El partido entre Junior de Barranquilla contra Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima por la fecha 3 de la fase de grupos en la Copa Conmebol Libertadores se juega este martes 28 de abril a partir de las 9:00 de la noche.

El compromiso se podrá VER EN VIVO en Colombia por Disney + y ESPN.