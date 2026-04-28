Junior cuenta con ventaja ante Sporting Cristal: el dato que daría la victoria

Esta tercera fecha de la Copa Libertadores probará a los equipos colombianos que necesitan sacar resultados para seguir vivos en la competencia internacional. Deportes Tolima juega de local ante Coquimbo Unido, mientras que Junior visitará al Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva, cancha tradicional de Alianza Lima, acérrimo rival del club celeste.

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Sporting Cristal está en la segunda posición de la clasificación con tres puntos producto de una victoria ante Cerro Porteño. Palmeiras lidera el grupo, mientras que Junior es último de la zona con solo una unidad. Si los barranquilleros pierden en Lima, el tema de la Copa Libertadores se empezaría a ver difícil para afrontar la segunda vuelta.

Aunque no es fácil salir de casa y enfrentar a un equipo como Sporting Cristal que sabe lo que es jugar copas internacionales, Junior cuenta con una pequeña ventaja estadística e histórica en esta serie de dos partidos frente al cuadro ‘Cervecero’. Los peruanos no saben lo que es ganarles a clubes colombianos desde hace 34 años.

LA MALA RACHA DE SPORTING CRISTAL ENFRENTANDO A EQUIPOS COLOMBIANOS

Esta será la primera ocasión en la que Sporting Cristal y Junior se vean las caras en competencias internacionales. Será un partido inédito entre el equipo peruano y el elenco colombiano. Sin embargo, el equipo de Lima sí ha Lima enfrentado a Atlético Nacional, América e Independiente Santa Fe.

Desde 1992, solo ha habido un empate en los enfrentamientos entre Sporting Cristal y equipos colombianos que fue contra América de Cali en 1993. De resto, solo una victoria y puras derrotas entre el elenco limeño y con los conjuntos de Colombia. Esta será una nueva historia.

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La única victoria que ha tenido Sporting Cristal con equipos colombianos en últimos años fue la del 3 de abril de 1992 cuando superaron al América de Cali con un 3-1. De ahí en adelante, no han podido sumar de a tres. Habrá que esperar qué pasará en estos dos encuentros con el Junior.

EL HISTORIAL DE RESULTADOS ENTRE SPORTING CRISTAL Y EQUIPOS COLOMBIANOS

Durante estos últimos 35 años, Sporting Cristal se ha enfrentado con clubes colombianos en 13 oportunidades y apenas cuenta con un triunfo. La última ocasión en la que se vieron las caras fue en el 2017 cuando tuvo que medirse con Santa Fe en la Copa Libertadores.

Bajo ese panorama, estos fueron los últimos resultados entre Sporting Cristal y los equipos de Colombia:

10/04/1992Sporting Cristal0-3Atlético Nacional

03/04/1992Sporting Cristal3-1América

17/03/1992América1-0Sporting Cristal

20/03/1992Atlético Nacional1-0Sporting Cristal

21/04/1993América de Cali2-2Sporting Cristal

28/04/1993Sporting Cristal2-3América de Cali

14/03/2000América3-1Sporting Cristal

19/04/2000Sporting Cristal0-2América

09/02/2006Sporting Cristal1-2I. Santa Fe

13/04/2006Independiente Santa Fe2-1Sporting Cristal

01/03/2016Atlético Nacional3-0Sporting Cristal

16/03/2017 Santa Fe 3-0 Sporting Cristal

17/05/2017 Sporting Cristal 0-2 Santa Fe