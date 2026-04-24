Cúcuta le amargó la victoria a Junior y se repartieron los puntos

Sigue en marcha la fecha 18 de la Liga Betplay y junto con ello llegó un nuevo resultado sorpresivo que tuvo como protagonistas a Junior de Barranquilla y Cúcuta Deportivo, quienes no se pudieron sacar diferencias en el Estadio General Santander.

El empate 1-1 entre Cúcuta Deportivo y Junior de Barranquilla dejó sensaciones encontradas en un duelo intenso, cargado de emociones y con momentos de alto nivel futbolístico. El encuentro, disputado con gran ambiente en las tribunas, tuvo como protagonistas a Luis Fernando Muriel y Luifer Hernández, quienes marcaron los goles del compromiso.

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Cúcuta no hizo respetar su casa y empató ante Junior

Junior mostró su intención de imponer condiciones con una propuesta ofensiva clara a pesar de estar jugando como visitante, buscando aprovechar la experiencia y jerarquía de sus jugadores. Fue así como, tras varios intentos, logró abrir el marcador gracias a Muriel.

El delantero, con su habitual calidad, definió con precisión dentro del área luego de una jugada colectiva bien elaborada. Muriel se levantó sobre la marca de los defensores y logró abrir el marcador sobre el minuto 32 tras un certero cabezazo.

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Sin embargo, Cúcuta no se dejó intimidar y respondió con carácter, evitando que Junior pudiera estar arriba en el marcador más de 10 minutos cuando Luifer Hernández aprovechó una desatención defensiva para igualar el marcador sobre los 37.

El resto del partido se mantuvo abierto, con ambos equipos buscando el gol de la victoria. Junior intentó recuperar la ventaja con posesión y transiciones rápidas, mientras que Cúcuta apostó por el orden y los contragolpes. A pesar de las oportunidades generadas, la falta de contundencia y las intervenciones de los arqueros evitaron que el marcador se moviera nuevamente.

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Último partido de Junior y Cúcuta en la Liga Betplay

El siguiente y último reto en la fase de "todos contra todos" de Cúcuta Deportivo será en condición de visitante, jugando frente a Jaguares el miércoles 29 de abril sobre las 15:00.

Mientras que el equipo de Alfredo Arias jugará en el Roberto Meléndez el sábado 2 de mayo.

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Tabla de posiciones Liga BetPlay - fecha 18