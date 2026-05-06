Llegó el gran día. En tan solo unas horas, Bayern Múnich de Alemania se va a ver las caras con Paris Saint-Germain de Francia por el partido de vuelta de las semifinales de la Uefa Champions League.



De cara a este compromiso, la cuenta oficial de X, antes Twitter, de la Conmebol Copa América publicó un video sobre el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, que milita en el equipo bávaro.

El video

En el video, que recopila algunas de las mejores jugadas de Lucho en la Copa América 2024, que se llevó a cabo en Estados Unidos, se publicó con el siguiente pie de foto: “¿Quién para a esta moto hoy?”.

El exjugador del Junior de Barranquilla y Porto de Portugal es, sin lugar a dudas, una de las grandes figuras del Bayern Múnich. En la ida, el guajiro, que anotó un gol, fue el mejor del partido.

Lucho será titular

Lucho será nuevamente titular en el equipo que es dirigido por el belga Vincent Kompany. Los colombianos esperan que el atacante vuelva a ser figura. El global, como bien se sabe, va 5 goles a 4 a favor del PSG.



Antes del duelo, los trabajadores del Bayern Múnich despidieron de gran manera al plantel, que hará todo lo posible por meterse en la final de la Liga de Campeones de Europa, en la que ya está instalado Arsenal de Inglaterra.

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Una despedida especial

“Un ruidoso momento especial y lleno de entusiasmo en la Säbener Straße: el miércoles al mediodía, los empleados del FC Bayern despidieron al equipo con vítores y vestidos todos de rojo, antes de que este partiera hacia el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain”, reseñó el club.



“Numerosos compañeros y compañeras se reunieron frente a las instalaciones del club para mostrar su apoyo a los jugadores y al cuerpo técnico y desearles mucho éxito para este duelo decisivo. Con aplausos y banderas, los empleados crearon un ambiente especial que motivó aún más al equipo y subrayó una vez más la cohesión del club”, sentenció.