Selección Colombia: los tres jugadores que podrían ser bajas en los 16avos. de final

Nueva salida para la Selección Colombia que enfrentó a la República Democrática del Congo en un partido que se complicó más de lo pensado. Los congoleños no tuvieron muchas opciones de gol, pero el guardameta Lionel M'Pasi se salió con la suya con más de siete atajadas negando todo tipo de oportunidades sudamericanas.

Daniel Muñoz se quedó con el reconocimiento nuevamente como uno de los defensores llegadores al área. El lateral derecho entró a los predios del rival y definió con un remate que pegó en un zaguero congoleño para abrir y acabar con la sequía en el marcador.

Con esta victoria, los dirigidos por Néstor Lorenzo lucen cómodos en la parte alta de la tabla de posiciones del Grupo K, pero tendrán que asegurar todo ante Portugal. Ese partido será clave, especialmente porque puede dictar sentencia de cara a los dieciseisavos de final por la posibilidad de tener algunas bajas, sobre todo en el sector defensivo.

LAS TRES POSIBLES BAJAS QUE TENDRÍA COLOMBIA EN DIECISEISAVOS DE FINAL

En un partido en el que Maurizio Mariani sacó pocas tarjetas amarillas para el conjunto africano y sí amonestó a dos jugadores de Colombia, Néstor Lorenzo tendrá que ver con cuidado lo que viene ante Portugal en la tercera fecha de la fase de grupos.

Las tarjetas amarillas se limpian al llegar a los dieciseisavos de final, pero en caso de que jugadores sumen dos amonestaciones en la tercera fecha de la fase de grupos, deberán cumplir con una fecha de sanción. Caso contrario ocurre si solo reciben una a lo largo de la primera instancia o si las dos amonestaciones son en la primera y segunda jornada, pues, ahí, solo se perderían la fecha final en su zona.

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Bajo ese panorama, la Selección Colombia prende las alarmas con tres jugadores que recibieron tarjetas amarillas en las primeras dos jornadas de la fase de grupos. Johan Mojica fue amonestado a los siete minutos contra Uzbekistán y mantuvo la calma. En el segundo partido, tampoco recibió una cartulina que lo sacara ante Portugal.

Sin embargo, en caso de que el lateral izquierdo del Mallorca sea amonestado con los lusos, no podrá estar en dieciseisavos. Misma historia para Jefferson Lerma y Jhon Janer Lucumí, quienes recibieron la tarjeta amarilla en el partido más reciente con Congo.

LORENZO PODRÍA VARIAS SU NÓMINA CONTRA PORTUGAL

Evidentemente, el último partido contra Portugal toma mucho protagonismo para pensar en mantener el liderato del Grupo K y tener un panorama que puede ser más sencillo entre lo que cabe en dieciseisavos de final. Néstor Lorenzo podría probar con otros jugadores para llegar con un mejor físico para la siguiente instancia.

Entre los posibles cambios que podría tener Néstor Lorenzo serían justamente en los amonestados. Jhon Janer Lucumí podría ser sustituido por Willer Ditta o Yerry Mina, Jefferson Lerma por Juan Camilo Portilla, aunque cuando Lerma no está, el equilibrio en el mediocampo se pierde, y Déiver Machado por Johan Mojica.

Más allá de la posibilidad de ver otros jugadores y sacar conclusiones para las fases finales, la necesidad también recae en cuidar a los tres amonestados en los anteriores partidos. En caso de que no sumen otra tarjeta amarilla en el partido frente a Portugal, esas amonestaciones se borrarán en los dieciseisavos de final.

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RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.