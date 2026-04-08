Consecuencias para Montero en Vélez tras mal partido con la Selección Colombia

Se disputó una nueva instancia de la Copa de Argentina en donde Vélez Sarsfield cumplió con su papel de favorito y selló su clasificación a la siguiente instancia de la competencia con una contundente victoria 4-1 frente a Deportivo Armenio.

A pesar de la goleada a favor de Vélez, hubo una situación preocupante por parte de los fanáticos y del cuerpo técnico de la Selección Colombia, ya que una de sus principales alternativas en la portería, Álvaro Montero, fue obligado a ver el partido desde el banquillo.

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Montero fue suplente en Vélez

El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto impuso condiciones y se adueñó del ritmo del partido. Con posesión de balón y presión alta, Vélez fue inclinando la cancha ante un rival que apostó por replegarse y esperar algún error para contraatacar. Sin embargo, la resistencia de Armenio duró poco, ya que a los 13 minutos apareció Aarón Quirós para abrir el marcador tras una jugada de pelota parada.

Desde este momento todo cambio a favor de Vélez, el cual terminó anotando otros tres goles para llevarse la victoria y todo ello mientras su habitual titular y arquero de la Selección Colombia veía el partido desde la zona técnica.

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Álvaro Montero fue convocado para disputar el encuentro, pero el estratega argentino habría tomado la decisión de no darle minutos en esta oportunidad.

Dicha decisión se podría llegar a analizar desde diferentes perspectivas, la primera de ellas como precaución sobre su estado físico para los retos que vienen en la primera división, pero también medidas con respecto a lo que ocurrió justamente en el partido amistoso contra Francia en donde recibió tres goles.

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¿Cómo le ha ido a Montero tapando en Vélez?

El guardameta de 31 años arribó al fútbol de Argentina para militar con Vélez a partir del semestre de clausura de la temporada 2025 tras su paso por Millonarios. Desde entonces, Montero poco a poco se fue ganando la titular y ya ha tenido la oportunidad de jugar 13 partidos, más de 1.000 minutos dentro del campo de juego en donde ha recibido siete goles.

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Próximo partido de Álvaro Montero con Colombia antes del Mundial

El siguiente reto en el que Montero podría sumar minutos con Colombia previo a la Copa Mundial que comenzará en junio será contra Costa Rica. Este encuentro será la despedida de la 'tricolor', un encuentro que se llevará a cabo en el Estadio El Campín el 29 de mayo y servirá no solo para que el estratega ultime detalles con un planteamiento táctico, sino para que los jugadores lleguen con la frente en alto a asumir esta competencia.