Contundente sanción a figura de Millonarios por conducta violenta

El semestre de apertura de la Liga Betplay 2026 está a punto de llegar a su fin y junto con ello Millonarios es uno de los equipos que se roba todas las miradas tras lo ocurrido en el transcurso del certamen y en donde justamente en la última fecha ocurrió un polémico hecho que provocó la expulsión y sanción de una de sus figuras.

En el marco de la fecha 10, Millonarios se enfrentó a América de Cali en el Estadio de Techo, encuentro que terminó con un marcador de 0-0, repartición de puntos, pero como mayor perjudicado al cuadro 'embajador', ya que cedió terreno en condición de local y también se quedó sin una importante jugadora como lo es Slendy Quintero, quien salió expulsada.

Dimayor tomó decisión con la jugadora de Millonarios

La décima edición de la Liga Betplay Femenina ha traído consigo inesperados resultados que están dejando a Nacional como líder de la tabla de posiciones, a Santa Fe muy abajo, hasta la octava casilla, y a Millonarios en la zona alta, justo en el cuarto lugar.

El equipo comandado por Angie Vega ha dado de qué hablar a lo largo del certamen, poco a poco va ratificando su clasificación a la siguiente instancia de la competencia e incluso ilusiona con una final, aunque en el último duelo ante América decepcionó y no se le vio cómodo.

Es verdad que la 'mechita' es uno de los clubes más llamativos de la Liga Betplay tomando en cuenta su palmarés y cantidad de estrellas que forman parte de la institución, pero haber dejado escapar puntos como local le puede llegar a costar caro.

La escuadra bogotana no se mostró cómoda en el transcurso de los 90 minutos del encuentro y el desespero se hizo notable, en especial después de la expulsión de Slendy Quintero por "Por ser culpable de conducta violenta contra adversaria", tal como dio a conocer la Dimayor y por lo cual le impuso sanción de dos fechas y una multa económica.

Próximo partido de Millonarios en la Liga Betplay

El siguiente reto del cuadro 'embajador' será nuevamente en Bogotá, aunque no necesariamente auspiciando como local, ya que jugarán contra Fortaleza el viernes 15 de mayo sobre las 15:00.

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Tabla de posiciones de la Liga Betplay con los clasificados parciales