[Video] Kevin Mier cometió un grosero error en Cruz Azul vs Chivas

El colombiano Kevin Mier fue protagonista en el empate 2-2 entre Cruz Azul y Chivas de Guadalajara, en el partido de ida de las semifinales de la Liga MX, disputado en el estadio Banorte.

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¿Cuándo se juega la vuelta de Chivas vs Cruz Azul?

La serie quedó abierta y se definirá el próximo sábado 16 de mayo, en el estadio Akron de Guadalajara, a partir de las 8:07 p. m. (hora colombiana).

El encuentro tuvo un momento clave al minuto 29 del primer tiempo, cuando Mier cometió un error que terminó en el primer gol del rival.

El arquero soltó un balón que parecía de fácil control tras un remate de Ricardo Marín. En el rebote, Santiago Sandoval aprovechó y marcó el 0-1 parcial para Chivas.

Video del error de Kevin Mier en Cruz Azul vs Chivas

La acción generó un evidente gesto de frustración en el guardameta santandereano, consciente del impacto inmediato de la jugada en el desarrollo del partido.

Cruz Azul logró reaccionar y empató al minuto 37 con anotación de Cristian González, devolviendo la igualdad al marcador antes del descanso.

En la segunda parte, Ángel Sepúlveda puso el 2-1 parcial para Chivas al minuto 50, en un duelo que seguía siendo intenso y de alta exigencia.

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Sin embargo, al minuto 56, Christian Ebere convirtió desde el punto penal y decretó el empate definitivo 2-2, dejando todo por resolver en el juego de vuelta.

Pese al error puntual, los portales especializados calificaron la actuación de Mier con un 6,7 sobre 10, y el guardameta sigue siendo considerado como uno de los candidatos para integrar la lista definitiva de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026.