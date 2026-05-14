James Rodríguez: ¿Hace cuánto no gana un partido?

Como era de esperarse en el que puede ser el último partido de James Rodríguez como jugador del Minnesota United, el entrenador neozelandés, Cameron Knowles le dio la titularidad al colombiano antes de liberarlo para concentrar con la Selección Colombia de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

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El cucuteño estuvo en cancha durante 64 minutos en un vibrante duelo frente al Colorado Rapids en el Allianz Field. James Rodríguez tuvo la posibilidad de marcar su primer gol con la camiseta del Minnesota con un disparo de larga distancia que pegó en el palo.

Tuvo movilidad, y estuvo siempre atento para asistir a sus compañeros que no tuvieron la claridad deseada para romper el arco del Colorado Rapids, equipo que se terminó llevando los puntos a su casa. El colombiano cuenta con una racha negativa estando en cancha con el equipo norteamericano que complica esa mentalidad ganadora que siempre ha tenido.

LA ÚLTIMA VEZ QUE JAMES RODRÍGUEZ JUGÓ Y GANÓ UN PARTIDO

Esta temporada del Minnesota United ha sido irregular con algunas derrotas que no lo dejan estar entre las primeras plazas, pero, con seis victorias están en la sexta casilla con 21 unidades. Sin embargo, en ninguno de esos triunfos ha estado James Rodríguez sumando minutos.

Y es que, James Rodríguez cuenta apenas con dos titularidades en el Minnesota United, curiosamente, en esos encuentros, su club perdió ante Los Ángeles FC y Colorado Rapids. Bajo ese panorama, esa mala racha sin victorias del colombiano sigue dando de qué hablar.

James Rodríguez tiene esa mentalidad ganadora en la que se destaca su entrega y las ganas de sumar de a tres en todos los partidos. No ha sido posible en este año con el elenco de la MLS y fue liberado con una seguidilla de caídas y empates que no le han permitido al colombiano volver a celebrar una victoria.

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La última vez que James ganó un partido siendo protagonista en el campo de juego fue en la Liga MX con el Club León el 30 de agosto de 2025 en un triunfo categórico de la ‘Fiera’ 3-0 vs Querétaro. Rodríguez fue titular sumando 72 minutos en cancha. No pudo marcar ni dar asistencias en ese encuentro.

A partir de ese momento, con el León, James tuvo diez partidos más entre empates y derrotas que no permitieron que volviera a sumar de a tres con la ‘Fiera’. La historia con el Minnesota United ha sido similar, pues, es el momento en el que todavía no sabe lo que es ganar cuando le han dado minutos.

En Selección Colombia, James sí ganó partidos estando en cancha. Superó a Bolivia y a Venezuela en las Eliminatorias Sudamericanas, México, Nueva Zelanda y Australia. Desde el 18 de noviembre, James no sabe lo que es ganar un compromiso.

EL DETALLE QUE COMPLICA A JAMES RODRÍGUEZ CUANDO HA JUGADO EN MINNESOTA UNITED

64 minutos estuvo en cancha e infortunadamente, el colombiano no pudo hacer mucho para poder cambiar la suerte del resultado ante Colorado Rapids. James Rodríguez se marchará a la Selección Colombia sin ninguna victoria desde que firmó con el equipo minesotano y con un dato que lo deja mal parado.

El ex Real Madrid ha sumado pocos minutos en la temporada, y, curiosamente, Minnesota United no ha podido ganar en esos partidos en los que ha estado el colombiano. Justamente, en los juegos de la MLS que ha sido titular (Los Ángeles FC y Colorado Rapids), James Rodríguez perdió en esos dos antecedentes.

La única titularidad que no salió del todo mal para James Rodríguez fue contra el Sacramento Republic en la US Open Cup. Jugó más de sesenta minutos y su equipo igualó sin goles. En los penales, Minnesota clasificó pasando a la siguiente ronda de la competencia. Posteriormente fue eliminado por San José Earthquakes.

EL COMUNICADO DE MINNESOTA SOBRE JAMES RODRÍGUEZ

Antes de iniciar el duelo entre el Minnesota United vs Colorado Rapids, el club minesotano sacó un comunicado hablando sobre la liberación de James Rodríguez para que se una a la Selección Colombia de cara al Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

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“Minnesota United anunció hoy que el club liberará al mediocampista James Rodríguez después del partido de esta noche contra Colorado Rapids para que se una al campamento de la Selección Nacional de Colombia en preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El club se enorgullece de apoyar a James mientras representa a su país en el escenario más grande del mundo y le desea éxito durante el campamento y a lo largo del torneo”, sentenció el club por medio de su cuenta oficial de X. Habrá que esperar qué sucederá en el futuro del volante si seguirá o no en Minnesota tras el Mundial.