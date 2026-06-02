Hace apenas algunas horas, la selección de Turquía anunció la lista de jugadores convocados para lo que será la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

El anuncio del equipo turco

“El equipo nacional A de Turquía que competirá en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio bajo la coorganización de EE. UU., Canadá y México, ha anunciado su plantilla final”, indicó la federación del país en cuestión.



La selección de Turquía hace parte del grupo D, en el que se va a enfrentar con Estados Unidos, Paraguay y Australia. El papel, el equipo europeo es favorito para avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

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La estrella del Real Madrid está presente en la lista

Arda Güler, del poderoso Real Madrid de España, es una de las grandes figuras que aparece en la convocatoria del conjunto turco. Los hinchas de este país aferran sus esperanzas a este jugador.



Kenan Yildiz, de la Juventus de la Serie A, y Hakan Calhanoglu, del Inter Milán, son otros de los nombres importantes que estarán con la selección turca en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

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Esta es la lista completa

Arquero: Ugurcan Cakir (Galatasaray), Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Besiktas).



Defensores: Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Zeki Celik (Roma), Ozan Kabak (Hoffenheim), Mert Muldur (Fenerbahce), Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Eren Elmali (Galatasaray), Caglar Soyuncu (Fenerbahce), Samet Akaydin (Rizespor).



Mediocampistas: Arda Guler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Orkun Kokcu (Besiktas), Hakan Calhanoglu (Inter), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Salih Ozcan (Borussia Dortmund).



Delanteros: Kenan Yildiz (Juventus), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Yunus Akgun (Galatasaray), Oguz Aydin (Fenerbahce), Deniz Gul (Porto), Irfan Can Kahveci (Fenerbahce).